Povrede su ga uništile: Bajern razmišlja o prodaji Musijale, čelnici kluba zabrinuti za njegovu budućnost
Situacija oko Džamala Musijale u Bajernu iz Minhena postaje sve ozbiljnija. Čelnici bavarskog giganta, među kojima su Uli Henes, Jan-Kristijan Dresen i Karl-Hajnc Rumenige, više ne isključuju mogućnost prodaje mladog fudbalera.
Rumenige je u razgovoru za „Skaj“ potvrdio da u klubu ozbiljno razmatraju kako da pristupe situaciji, uzimajući u obzir zdravstvene probleme nemačkog reprezentativca, ali i njegov izuzetno unosan ugovor.
- Ono što su Uli i Jan-Kristijan rekli je u redu. On ima zdravstveni problem. Takođe je poznato da ima ugovor sa veoma velikim finansijskim obavezama. Kao klub, moramo da razmislimo kako da se postavimo u takvoj situaciji. Mislim da je to odgovorno i potpuno normalno - poručio je Rumenige.
Posebno zabrinjavajuća bila je njegova izjava o tome da li u Bajernu strahuju da se Musijala neće vratiti na nivo na kojem je nekada bio.
- To nije isključeno. Sumnjamo da će mu biti teško da se vrati na prethodni nivo - istakao je funkcioner Bajerna.
Rumenige je otkrio i da klub mora da razgovara sa zastupnicima fudbalera kako bi se pronašlo rešenje za situaciju koja je nastala.
- Moramo da razgovaramo sa njegovom agencijom. Odluka mora da bude doneta - dodao je on.
Na pitanje da li postoji mogućnost da Musijala napusti Minhen, Rumenige nije želeo da isključi takav scenario, ali je ukazao i na finansijske prepreke.
- Ne mogu da zamislim da bi neki drugi klub želeo da ga kupi pod ovakvim okolnostima. Moramo da razmislimo i o finansijskim posledicama - objasnio je Rumenige.
Na kraju je naglasio da Bajern i dalje želi da vidi Musijalu na terenu u najboljem izdanju, ali da će u suprotnom morati da razmotre druge mogućnosti.
- Ulijeve reči bile su ispravne, ozbiljne i korektne. Želimo da se vrati i ponovo igra dobro. Ako se to ne dogodi, moraćemo da razmislimo o celokupnoj situaciji - zaključio je Rumenige.
Tako je budućnost jednog od najtalentovanijih nemačkih fudbalera postala ozbiljna tema u Minhenu, a naredni razgovori između kluba i njegovih predstavnika mogli bi da budu od velikog značaja.
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