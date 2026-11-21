Situacija oko Džamala Musijale u Bajernu iz Minhena postaje sve ozbiljnija. Čelnici bavarskog giganta, među kojima su Uli Henes, Jan-Kristijan Dresen i Karl-Hajnc Rumenige, više ne isključuju mogućnost prodaje mladog fudbalera.

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Rumenige je u razgovoru za „Skaj“ potvrdio da u klubu ozbiljno razmatraju kako da pristupe situaciji, uzimajući u obzir zdravstvene probleme nemačkog reprezentativca, ali i njegov izuzetno unosan ugovor.

- Ono što su Uli i Jan-Kristijan rekli je u redu. On ima zdravstveni problem. Takođe je poznato da ima ugovor sa veoma velikim finansijskim obavezama. Kao klub, moramo da razmislimo kako da se postavimo u takvoj situaciji. Mislim da je to odgovorno i potpuno normalno - poručio je Rumenige.

Posebno zabrinjavajuća bila je njegova izjava o tome da li u Bajernu strahuju da se Musijala neće vratiti na nivo na kojem je nekada bio.

- To nije isključeno. Sumnjamo da će mu biti teško da se vrati na prethodni nivo - istakao je funkcioner Bajerna.

Rumenige je otkrio i da klub mora da razgovara sa zastupnicima fudbalera kako bi se pronašlo rešenje za situaciju koja je nastala.

- Moramo da razgovaramo sa njegovom agencijom. Odluka mora da bude doneta - dodao je on.

🚨💣 BREAKING | Karl-Heinz Rummenigge has just confirmed on Sky what we exclusively revealed yesterday on Transfer Update. Some Bayern bosses, including Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen and Rummenigge, are no longer ruling out a sale. Rummenigge on Jamal Musiala: “What Uli and Jan-Christian have said is okay. He has a health-related issue. It's also well known that he has a contract involving very substantial sums of money. As a club, we have to consider how to deal with that situation. I think that's responsible and perfectly normal." Are Bayern concerned about Musiala? “It’s not out of the question. We suspect it will be difficult for him to get back to his previous level.” “We have to speak to the agency. A decision has to be made.” Could Musiala be sold? “I can’t imagine another club would buy him under these circumstances. We have to think about the financial implications.” “Uli’s wording was correct. Very serious and fair. We have an interest in seeing him return and play well. If that doesn’t happen, then we will have to think about the situation.” @SkySportDE 🇩🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 20, 2026

Na pitanje da li postoji mogućnost da Musijala napusti Minhen, Rumenige nije želeo da isključi takav scenario, ali je ukazao i na finansijske prepreke.

- Ne mogu da zamislim da bi neki drugi klub želeo da ga kupi pod ovakvim okolnostima. Moramo da razmislimo i o finansijskim posledicama - objasnio je Rumenige.

Na kraju je naglasio da Bajern i dalje želi da vidi Musijalu na terenu u najboljem izdanju, ali da će u suprotnom morati da razmotre druge mogućnosti.

- Ulijeve reči bile su ispravne, ozbiljne i korektne. Želimo da se vrati i ponovo igra dobro. Ako se to ne dogodi, moraćemo da razmislimo o celokupnoj situaciji - zaključio je Rumenige.

Tako je budućnost jednog od najtalentovanijih nemačkih fudbalera postala ozbiljna tema u Minhenu, a naredni razgovori između kluba i njegovih predstavnika mogli bi da budu od velikog značaja.