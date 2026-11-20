ŠEF poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović "otvorio" je dosije bivšeg potpredsednika Vlade i visokog funkcionera DPS Duška Markovića, kao i njegove porodice.

V.K.

On je na društvenoj mreži "Fejsbuk" podsetio da su prema istraživanjima iz 2017. Markovići imali nekretnine vredne 815.000 evra, da bi godinama ranije Duško kao "glava familije" dobio 20.000 evra stambenog kredita od države.

- Ljudi moji, zamislite tu bahatost! Marković je, takođe, deo koalicije stranaka državnih stanova, kojoj pripadaju i ljudi koji su uzimali stanove da bi ih sada izdavali i preprodavali. Hoće da se bave nama zato što stvaramo uslove za hapšenje krupnih riba. E sad ćemo mi o njima - naveo je Bogdanović.

Kako je dodao, "prvo Duško Marković, a onda i persona koja je uzela jedan od 524 stana za vreme Miomira Mugoše".

Nije vaša đedovina - ONI će da nas uče istoriji! Da nam objašnjavaju kako je Tuđemil istorija, a Vučji do nije dostojan Dana vojske! A ko ste vi, bre? Je li vama Crna Gora samo ono što može da se uknjiži?! E, pa neće moći! Nije Crna Gora vaša đedovina, nije istorija vaša tapija, niti su državne pare vaša imovina - naglasio je šef Kluba poslanika Demokrata. - Kvadrate ste mogli da sabirate, ali crnogorske pobede nećete oduzimati!

- Šta je sve evidentirano kod Duška Markovića? Stan od 106 kvadrata, garaža, kuća i zemljište! Procenjena vrednost - 315.000 evra - napisao je Bogdanović, a zatim nastavio nabrajati imovinu Markovićeve porodice:

- Supruga! Porodična kuća kod Spuža. Oko 2.000 kvadrata zemljišta. Vikendica od 89 kvadrata na Žabljaku. Još 120.000 evra. Sin! Stan od 53 kvadrata. Poslovni prostor od 102 kvadrata, 220.000 evra. Kćerka! Jedan stan od 42 kvadrata. Drugi od 86 kvadrata. Garaža. 160.000 evra, naglasio je Bogdanović, dodajući da je to 815.000 evra!

On je poručio - prosto im bilo sve da je nasleđeno, i nastavio:

- Ali su oni, pored ovoliko vredne imovine, uzeli još 20.000 evra od države. I ponavljam, ovo je imovina iz 2017, a šta će biti ako objavimo sadašnju nepokretnu i pokretnu imovinu i procenu vrednosti - pitao je Bogdanović.