HRVATSKA od Crne Gore očekuje da potvrdi bivšu republičku granicu (iz vremena SFRJ) kao državnu, a zauzvrat sačekaće razgraničenje na moru kako ne bi usporila evropski put Podgorice ka Briselu.

Foto: Vlada Crne Gore

Ovo je Crnogorcima poručila državna sekretarka za Evropu u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, Andreja Metelko Zgombić, očekujući da đetići ispune njihove zahteve kroz osam tačaka, za koje smatra da ih je moguće rešiti u relativno kratkom roku ukoliko postoji politička volja.

- Zagreb ta pitanja povezuje i sa obavezama Crne Gore u pregovaračkom procesu, jer poglavlje 23, prema našem stavu podrazumeva procesuiranje ratnih zločina, uključujući i one na visokom komandnom nivou, kao i rešavanje pitanja povraćaja oduzete imovine - poručila je Zgombićeva.

Bivši potpredsednik Vlade Crne Gore iz DNP, Milun Zogović, poručio je da Crna Gora ne sme da preda ključeve Boke.

- Najveći ustupak koji Crna Gora može prihvatiti jeste da prirodna granica poluostrva Prevlake, pravom linijom od uvale Lučice, preko zaseoka Masletići, dalje između visoravni Stupa i Kobile, pa sve do zaliva, bude prihvaćena kao državna granica. Hrvatski zvaničnici iz dana u dan potvrđuju da nemaju nameru da odustanu od politike ultimatuma prema Crnoj Gori. U vreme kada je Slovenija blokirala Hrvatsku na njenom evropskom putu, zvanični Zagreb čvrsto je zastupao stanovište da bilateralna pitanja ne smeju biti instrument za uslovljavanje evropskih integracija i da Hrvatska nikoga neće na taj način uslovljavati - saopštio je Zogović.

Međutim, Zgombićeva je čvrstog uverenja da potvrđivanje bivše republičke granice nije pitanje razgraničenja, već prihvatanja međunarodnih načela i zaljučaka Badinterove komisije.

Ni pedalj Hrvatskoj!

- POŠTUJEM zabrinutost građana, ali ne treba da brinu kakva će biti politika Crne Gore po ovom pitanju. Ni za jotu nećemo dati teritoriju Crne Gore i nema tog benefita zbog kojeg ćemo dati i deo Crne Gore, makar dok se ja budem pitao, ali verujem da je to stav cele vlade - poručio je šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović.