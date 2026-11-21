Pred veliki derbi engleskog fudbala između Liverpula i Mančester junajteda, trener domaćeg tima Andoni Iraola istakao je da bi njegovi rivali mogli da imaju određenu prednost zbog dolaska novog menadžera Mauricija Poketina.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Shopland

Argentinski stručnjak nedavno je preuzeo klupu „crvenih đavola“, nakon odlaska sa mesta selektora reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i smene Majkla Kerika. Zbog kratkog vremena provedenog sa ekipom, njegove taktičke zamisli predstavljaju nepoznanicu za stručni štab Liverpula.

Iraola priznaje da će analizirati ranije utakmice timova koje je Poketino predvodio, ali smatra da to neće biti dovoljno da se u potpunosti predvidi kako će Mančester junajted izgledati u nedelju.

- Već smo se susretali. Imamo veliki broj njegovih utakmica iz Premijer lige koje možemo da analiziramo, kao i mečeve iz perioda kada je radio u SAD. Ipak, oni i dalje imaju malu prednost - objasnio je Iraola.

Španski trener posebno je ukazao na problem nedostatka konkretnih informacija o tome kako će novi menadžer postaviti ekipu.

- Nemamo jasne smernice na osnovu kojih bismo mogli da se pripremimo, jer postoji nekoliko različitih opcija koje mogu da izaberu, a još uvek ne znamo koje će to biti. Njihov stručni štab radi sa igračima i sigurno će biti dobro pripremljeni. Mi nemamo informacije koje obično imamo kada se spremamo za protivnika - poručio je strateg Liverpula.

Za Iraolu će ovo biti poseban trenutak, pošto će prvi put sa trenerske klupe predvoditi ekipu u jednom od najvećih rivalstava engleskog fudbala. Liverpul će na „Enfildu“ dočekati Mančester junajted u utakmici koja uvek nosi posebnu težinu.

Domaćin u ovaj susret ulazi sa četvrte pozicije na tabeli, dok se Junajted nalazi u izuzetno teškoj situaciji i bori se za beg iz opasne zone. Dodatni pritisak predstavlja i podatak da Liverpul nije pobedio velikog rivala na svom stadionu još od 2023. godine.

Ipak, Iraola je svestan kakva ga atmosfera očekuje i ne krije uzbuđenje pred veliki okršaj.

- Nema mnogo većih utakmica od ove. Srećan sam što sam ovde i osećam privilegiju što sam deo ovakvog derbija. Moramo da budemo svesni njegovog značaja, ali i svih okolnosti, uključujući dolazak novog trenera - zaključio je Iraola.

Ostaje da se vidi da li će nepredvidivost koju donosi Poketinov dolazak zaista biti prednost za Mančester junajted ili će Liverpul uspeti da iskoristi domaći teren i stigne do važnog trijumfa.