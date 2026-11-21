BIVŠI ŠEF ITALIJANSKE POLICIJE PRONAĐEN MRTAV: Bio pod istragom zbog mafijaškog ubistva
BIVŠI šef italijanske policije Đani de Đenaro (78) jutros je u 9.38 pronađen mrtav u svojoj seoskoj kući u Toskani, a prema informacijama italijanskih medija, navodno je izvršio samoubistvo.
Njegova smrt izazvala je snažne reakcije državnog vrha, ali i ponovo otvorila pitanja o istrazi povezanoj sa ubistvom čuvenog sudije Paola Borselina, koji je stradao u mafijaškom atentatu 1992. godine.
Kako prenosi RaiNews, De Đenaro je pronađen u kući u mestu Montijano, u provinciji Groseto. Porodica se zabrinula jer od prethodne večeri nije uspevala da stupi u kontakt sa njim, nakon čega je obaveštena policija.
Karabinjeri su u 9.38 časova pozvali hitnu pomoć, ali je bivši policijski funkcioner već bio mrtav.
Na mesto događaja izašli su tužilac iz Groseta i forenzički istražitelji, dok je najavljen dolazak Roze Volpe, tužiteljke Okružne direkcije za borbu protiv mafije iz Firence.
Istraga o ubistvu sudije Borselina
De Đenaro se poslednjih nedelja našao u središtu istrage tužilaštva u Kaltaniseti zbog sumnje na ometanje istrage o mafijaškom atentatu u ulici Via D'Amelio u Palermu.
U tom napadu 19. jula 1992. godine ubijeni su sudija Paolo Borselino i pet pripadnika njegovog obezbeđenja.
Jedno od ključnih pitanja višedecenijske istrage jeste nestanak Borselinove crvene agende, u kojoj je sudija beležio informacije tokom rada na slučajevima organizovanog kriminala.
Tužilaštvo je prethodno naložilo pretrese prostorija koje je koristio De Đenaro, kao i pretres drugih osoba povezanih sa istragom, među kojima je bio i nekadašnji mafijaš i saradnik pravosuđa Salvatore Kontorno.
Protiv bivšeg šefa policije zatražena je mera kućnog pritvora, ali ju je sudija za prethodni postupak odbio. Tužilaštvo je potom uložilo žalbu, o kojoj je trebalo da se raspravlja 1. decembra.
(Telegraf)
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