ZADUŽIO CRNU GORU ČETIRI MILIJARDE EVRA: Oštra rasprava Abazovića i Spajića u crnogorskom parlamentu

PREMIJER Milojko Spajić odgovarao je danas, na pitanja poslanika, na posebnoj sednici Skupštine Crne Gore posvećenoj premijerskom satu.

Foto: V.K.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da je premijer Milojko Spajić „eksponent Beograda od početka“ i optužio ga da je „lagao za državljanstvo“.

- Pre nego što postavim pitanje ovde je u minut do 12 donet zakon o oružju. Na prevaru, glasali ste, to nek vam služi na čast. Moj apel vladi je da 70.000 ljudi ne tretira kao da su kriminalci već da ih tretira kao sve ostale građane Crne Gore. Moj apel je da se nešto po tom pitanju uradi - dodao je on.

Pomenuo je i pelet za grejanje jer su građani kupili skupe peći, slaže se sa Ministarstvom poljoprivrede da se ograniče cene peleta i došlo je do toga da se pelet ne može nabaviti u Crnoj Gori.

- Vi ne želite da popustite, ni prodavci… Došlo je vreme da se nađe rešenje - dodao je Abazović.

Kazao je i da je gradonačelnik Ulcinja Omer Barjaktari iz URA smenjen nezakonito.

V.K.

- Upoznali smo javnost, čovek je smenjen mimo zakona, šaljem uput odbornicima Skupštine da isprave svoju grešku i svako će odgovarati. Razumem podle radnje da se smeni predsednik Opštine Ulcinj iz URA - naglasio je Abazović.

On je pitao Spajića koja je adresa državnog supermarketa kojeg je najavio pre nekoliko godina.

- 2024. u avgustu ste rekli da pokrećete tu inicijativu da se napravi državno preduzeće. Namirnice u jednom lancu, samo je ta firma u proteklih mesec dana 3.000 artikala promenila. Cene su skuplje, neke pet posto, neke sedam posto, neke 30 posto. Ovo je samo jedan lanac o kome govorim. Neću čitati pojedinačno, s obzirom da ste ovo najavili 2024. godine dajte adresu supermarketa gde mogu da nađu te namirnice ili gde mogu da kupe onlajn. Ovo ne postoji i pitanje je retoričko, mislim da je neprimereno da govorimo o bilo čemu, pa i o integritetu, vi dođete i morate da branite svoje neistine - rekao je Abazović.

On je dodao da stoji na strani građana Crne Gore koji svaki dan imaju sve veći problem da kupe namirnice za svoju porodicu.

- Nikad nisam rekao da ste vi i vaša vlada krivi za inflaciju. Postoje spoljni faktori koji utiču na to, vi nemate mere za ublažavanje - dodao je Abazović.

Spajić je zahvalio Abazoviću što je kazao da inflacija nema veze sa Vladom, imate rast cena goriva i to se, kako je dodao, neće smanjivati i biće sve gore i gore.

V.K.

- Imamo ozbiljan rast đubriva, kukuruza, pšenice i cene će ići na gore. Imamo inflaciju koja je na nivou Evrozone, imamo i ostavku guvernerke Evropske centralne banke jer ne može da kontroliše inflaciju. Vidite koliki je pritisak na sve institucije sveta - rekao je Spajić.

Naveo je da je druga najveća inflacija bila za vreme Abazovićeve vlade, te da je on rekao da to nije zbog njega.

- Imali smo rat u Ukrajini i probleme sa cenama nafte. Vi ste tad izašli sa jednom merom i da ste uradili koliko ste mogli. Mi smo naučili lekcije iz vaših poteza i popravili neke mere. Mi smo u komunikaciji iz 2024. godine sa Evropskom komisijom došli do toga da bi bilo kakva državna intervencija u smislu stvaranja konkurencije marketima i privatnom sektoru bila viđena kako nelegalna i nelojalna konkurencija i ne bismo mogli da zatvorimo poglavlja pet do deset godina posle toga. To je bilo upozorenje iz Brisela, ukoliko bih mogao da biram između moje ideje i tog upozorenja, seli smo sa prijateljima iz EK i napravili smo plan, imaćemo ograničenje marži i robne rezerve. To je jako bitna stvar, robne rezerve su suštinski osnova za državni supermarket. Nama su najveći cilj evropske integracije. Vi to niste prepoznali kada ste bili predsednik Vlade - naveo je Spajić.

Abazović je rekao da je suština ovde da je Spajić 2024. godine rekao jednu neistinu.

ZADUŽIO CRNU GORU 4 MILIJARDE Abazović je rekao da je Spajić zadužio Crnu Goru četiri milijarde evra. - Govorite da ste obezbedili 400 miliona evra, kao da ste ih zaradili, a uzeli ste ih na zajam da ih vratimo sa kamatom. Abazović i GP URA je sva poglavlja koja ste vi zatvorili, zatvorio. Da nije bilo URA ne bi bilo promena 2020. godine, da nije bilo URA ne bi bilo promene zakona o državnom tužilaštvu - istakao je Abazović.

- Vi ste potvrdili na način kojim ste hteli da izbegnete odgovor. Robne rezerve se koriste samo u situacijama koje su vanredne, ona nema veze sa državnim supermarketom. Čudim se da imam potrebu kao kolega da vam ovu stvar objasnim, jer ste vi ekonomista. Ključ svega je rast cena, da ste bili koperativni znate da je URA predložila niz mera koje ste vi i parlamentarna većina odbili. Predlažemo da se umanji PDV na gorivo, odbili ste da se povećaju penzije, mi smo predložili da se povećaju dečiji dodaci, mi smo vas molili da potpišete kolektivni ugovor sa sindikatima, vi ste sve odbili - istakao je Abazović.

On je naveo da je srećan zbog toga i dodao da ne bi bilo ni PES-a.

- Ja ne znam kako te elementarne stvari sa ljudskog aspekta nekako ne priznate i ne možete da procesuirate u vašoj glavi. Ovde da nije pao DPS, o kakvim evropskim integracijama bi pričali - dodao je on.

Abazović: Pozivam vas da zajedno prošetamo, ako ljudi budu ushićeni što su vas videli ja izlazim iz politike zauvek

Naveo je da će URA uvek biti na strani građana i dodao da bi voleo da se o njihovim predlozima raspravlja.

- Vi ste zabranili raspravu o našim predlozima, zabranili ste raspravu o dečijim dodacima kao da nemate decu. Možda naši predlozi nisu najbolji, ali se govori o standardu. Izašli ste noć pre sa Euro modelom nego što smo mi hteli da izađemo sa našim paketom mera - rekao je Abazović.

Spajić je dodao da ga je pohvalio malo prerano, ali se nije pokajao.

- Pokušavam da pružim ruku, pa ako neko ne prihvati nek mu je sa srećom. Ruka pravde je tu. Što se tiče inflacije vi ste ispričali dve priče, prvo ste rekli da je zbog geopolitčkih okolnosti, pa da je zbog nas i naše najave. Morate da se složite oko vaše priče - rekao je on.

V.K.

Spajić je naveo da niko od njih nije zadužen za pobedu 2020. godine, a da su to najzaslužniji građani.

- Vi ste Abazoviću bili lider i okrenuli ste ćurak. Sve stvari dobre koje ste uradili, prosuli ste da biste postali predsednik Vlade. Ja se čuvam da ne prospem sve dobre stvari koje uradim i da ne prospemo poverenje građana koje je ogromno. Na ulici se vidi koliko ljudi podržavaju Euro model i kolike nade imaju zbog toga. Pozivam se da se ostavite lažnih prijatelja i da dođete na ovu stranu gde vas čekaju pravi prijatelji - rekao je Spajić.

Abazović je rekao da ne veruje kakav karakter Spajić ima.

- Pozivam vas da zajedno prošetamo, ako ljudi budu ushićeni što su vas videli ja izlazim iz politike zauvek. Vi ste u slobodnom padu, vaše odluke su ishitrene i mračne. Euro model ste pokrenuli jer niste imali poverenja u svoje poslanike kada je u pitanju glasanje o Mandiću, vi ste eksponat Beograda. Sve što imate za mene, ja evo tri i po godine sedim u opoziciji, vi neće sedeti jednog dana, nestaćete u momentu kad odete sa funkcije - naveo je Abazović.

Naveo je da je Spajićeva politika rasprodaja državnih resursa i zaduženja.

(Adria)

BONUS VIDEO: Pogledajte akciju gašenja požara u Crnoj Gori