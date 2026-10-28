MILATOVIĆ: Želimo najbolje odnose sa Hrvatskom, ali ne po cenu državnog dostojanstva

PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović poručio je da evropski put Crne Gore ne sme biti korišćen za rešavanje bilateralnih pitanja na štetu državnih interesa, ističući da odgovornost za pregovore sa Hrvatskom u potpunosti snosi Vlada Crne Gore.

Foto: AP Photo/Harry Nakos

Odgovarajući na pitanja medija u Herceg Novom, povodom Dana opštine, Milatović je govorio o otvorenim pitanjima između Crne Gore i Hrvatske, evropskim integracijama i potrebi da Crna Gora u odnosima sa susedima dosledno štiti svoje nacionalne interese i državno dostojanstvo.

Predsednik je podsetio da pregovore o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom u ime Crne Gore vodi Vlada, te da on, kao predsednik države, nije uključen u taj proces.

- Predsednik države nije uključen u pregovore i ja u tom smislu, naravno, smatram da je u potpunosti kompletna odgovornost na Vladi Crne Gore. Verujem, nadam se da Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova upravo ove pregovore vode na najbolji mogući način, uvek imajući u vidu šta je državni, nacionalni interes Crne Gore - poručio je Milatović.

Komentarišući izjave koje dolaze iz Hrvatske, posebno od ministra spoljnih poslova te države, Milatović je ocenio da one često nisu u duhu dobrih odnosa i izrazio očekivanje da će komunikacija dve države u narednom periodu biti drugačija.

- Crna Gora je zemlja koja želi najbolje moguće odnose sa Republikom Hrvatskom, ali sasvim sigurno ne smemo doći u situaciju da izgubimo svoje državno dostojanstvo kao rezultat ishoda ovih pregovora - naglasio je Milatović.

Istakao je da određena otvorena pitanja između dve države nisu sastavni deo evropskih integracija Crne Gore, podsetivši da su i lideri institucija Evropske unije više puta ukazivali da evropski put ne treba koristiti za bilateralizaciju odnosa.

- Naš cilj je jasan: želimo da postanemo naredna članica Evropske unije. Verujem da bi sporazum o pristupanju Crne Gore trebalo da bude potpisan negde na proleće ili leto naredne godine. I smatram da je što skorije članstvo Crne Gore u EU i u interesu Republike Hrvatske - kazao je Milatović, izražavajući nadu da će otvorena pitanja biti rešena dogovorom na obostrano zadovoljstvo.

Govoreći o dosadašnjem pristupu rešavanju otvorenih pitanja, posebno je ukazao na slučaj ploče u Morinju, ocenjujući da je ona postavljena nezakonito, a da je naknadnim odlukama državnih institucija takvo postupanje praktično legalizovano.

- Suštinski, Vlada Crne Gore i parlament su, donošenjem zakona, a kasnije i odlukom Vlade Crne Gore, legalizovali jedno nezakonito delo - precizirao je Milatović.

Naglasio je da Crna Gora želi dobre odnose sa svim susedima, ali da ne želi da bude korišćena za ostvarivanje tuđih spoljnopolitičkih interesa.

- Mi prosto želimo najbolje moguće odnose sa svima i ne želimo da nas drugi koriste za neke svoje spoljnopolitičke interese. Niti Republika Srbija, niti Republika Hrvatska. Crna Gora je Crna Gora, imamo svoje državne interese i želimo najbolje moguće odnose sa svima, ali imamo i svoje državno dostojanstvo - poručio je Milatović.

Posebno se osvrnuo na pitanje razgraničenja, naglašavajući da je razgraničenje na moru usko povezano sa razgraničenjem na kopnu i da Crna Gora ne treba da bude dovedena u situaciju da prihvatanjem određenih zahteva unapred oslabi svoju pregovaračku poziciju u eventualnim arbitražnim sporovima.

- Dozvolite da Crna Gora ima svoje nacionalne interese, da je i razgraničenje na moru usko vezano sa razgraničenjem na kopnu. Nemojte da menjamo teze - istakao je crnogorski predsednik.

Upozorio je i na mogućnost da pojedini predstavnici aktuelne vlasti ponove prakse prethodnih političkih struktura, izlazeći u susret određenim zahtevima na štetu interesa Crne Gore i Opštine Herceg Novi.

- Ne bih voleo da neko iz Vlade Crne Gore ili iz parlamentarne većine pere svoje biografije na uštrb državnih interesa, na isti onaj način na koji su ih i oni iz DPS-a prali ranije - kazao je Milatović, prenosi podgorički portal Adria, upozorivši na ustupke koji bi bili na štetu interesa Crne Gore, ali i opštine Herceg Novi.

(Tanjug)

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