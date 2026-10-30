HRVATSKA USLOVLJAVA I UCENJUJE CRNU GORU: Odjeknula poruka iz Podgorice

DEMOKRATSKA narodna partija (DNP) Milana Kneževića je sa ozbiljnom zabrinutošću konstatovala da vladajuća većina ne samo što je uveliko započela sa ispunjavanjem ponižavajućih zahteva Hrvatske, već je, kako ističu protiv toga da se javno saopšti da Hrvatska uslovljava i ucenjuje Crnu Goru, što smatraju pokušajem zataškavanja ove činjenice.

Foto: Printscreen Youtube/ Skupština Crne Gore

Konstatacija DNP usledila je nakon što na sednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje nije prihvaćen amandman poslanika ove stranke a Vladislava Bojovića.

Bojović kojim je tražio da se u jednom od zaključaka konstatuje da „Hrvatska uslovljava Crnu Goru na njenom evropskom putu bilateralnim pitanjima koja nisu deo utvrđenih obaveza Crne Gore u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji".

Kako je saopšteno iz DNP-a, na jučerašnjem zasedanju POSP-a, na kojem su učestvovali poslanici Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore, usvojena je zajednička deklaracija sa zaključcima i preporukama koji se odnose na postignute rezultate, dalje obaveze i izazove na evropskom putu Crne Gore.

Iz DNP-a navode da o tom amandmanu, kao i o ostalima, glasaju članovi POSP-a iz Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore.

- Ukazujemo da amandman poslanika Demokratske narodne partije, osim njega kao predlagača, niko nije podržao, uključujući poslanike vladajuće većine, već su svi bili protiv da se ova konstatacija, bolje reći činjenica, nađe u konačnom tekstu Deklaracije - navodi se u saopštenju.

Foto: Printscreen Youtube/ Skupština Crne Gore

Dodaju da je Bojović prilikom glasanja delegacije Skupštine Crne Gore o konačnom tekstu Deklaracije jedini bio uzdržan.

Iz te partije ponovili su da će svaki ustupak Hrvatskoj i ispunjavanje zahteva koje smatraju ponižavajućim posmatrati kao čin veleizdaje.

- Demokratska narodna partija ponavlja i naglašava da će svaki ustupak Hrvatskoj, odnosno ispunjavanje ponižavajućih ultimatuma Hrvatske od strane ove vladajuće većine smatrati činom veleizdaje, ubeđena da će se ovakve odluke kad-tad poništiti - stoji u saopštenju.

(Tanjug)

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