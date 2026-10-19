KNEŽEVIĆ SE OBRUŠIO NA PLENKOVIĆA: Da je Hitler živ, lično bi ti uručio gvozdeni krst zato što bi opet da spaljujete Srbe i Jevreje!

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore i poslanik Milan Knežvocih poručio je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću da bi bilo bolje da ugasi ustaški ustanak Torcide u Splitu, nego što se bavi Crnom Gorom.

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Vi ste najnacističkija država u Evropi, da je Hitler živ lično bi ti uručio gvozdeni krst zato što bi opet da spaljujete Srbe i Jevreje i otvarate Jasenovac - napisao je Knežević na društvenim mrežama.

Dodao je: „Mi nismo niti možemo biti isto društvo“.

- Moji su đedovi sa ustašama razgovarali isključivo preko nišana, a tebi eto Milojko (Spajić) i Ervin (Ibrahiović), dabogda te pozdravljali 'Za dom spremni' dok plove po Jadranu pod šahovnicom i nose ti 2,7 milijarni odštete kako bi kastrirani mogli da uđemo u Brisel preko Splita - naveo je Knežević.

Hrvatska je Crnoj Gori ispostavila osam uslove koje mora da ispuni pre priključenja Evropskoj uniji među koima je i isplata 2,7 milijardi dolara na ime vojne opreme koja je tokom rata prebačena iz Hrvatske u Crnu Goru.

Plenković je prošle sedmice izdejstvovao izmenu teksta zaključaka Evropskog saveta o Crnoj Gori, iz kojeg su na njegov zahtev potpuno uklonjeni rokovi i vremenske odrednice za zatvaranje pregovaračkih poglavlja i izradu pristupnog ugovora.

Raniji nacrt predviđao je privremeno zatvaranje svih poglavlja do kraja godine.

(Sputnjik)

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