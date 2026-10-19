Evo kako je izgledao susret Alberta Rijere i Aleksandra Kataija nakon meča Crvena zvezda - Mladost (VIDEO)
Šef stručnog štaba Crvene zvezde, Albert Rijera, našao se u centru pažnje nakon ubedljivog trijumfa nad lučanskom Mladošću (5:1) na stadionu „Rajko Mitić“.
Razlog za to nije bila samo fantastična partija njegovog tima, već emotivan trenutak koji se dogodio odmah po završetku utakmice, kada je španski stručnjak zagrlio Aleksandra Katajia.
A evo i zbog čega... Naime, manji incident između španskog stručnjaka i Kataia desio se tokom duela 10. kola domaćeg šampionata protiv Radničkog iz Niša. Nezadovoljan odlukom da bude zamenjen već u 60. minutu meča, Katai je pokazao reakciju koju Rijera nije želeo da toleriše. Strateg crveno-belih je odmah povukao radikalan potez kako bi sačuvao autoritet i disciplinu unutar ekipe. Najbolji fudbaler srpskog šampiona suspendovan je na naredna dva meča i kažnjen je i novčano sa 10.000 evra.
Nakon odrađene kazne, Katai se protiv Mladosti našao u startnoj postavi i na najbolji mogući način pokazao profesionalizam. Igrao se 43. minut kada je upravo on načeo mrežu gostiju iz Lučana i otvorio seriju golova u kojoj su kasnije učestvovali i Marko Arnautović, Mohamed Abu Fani, Osman Bukari i Timi Maks Elšnik.
Ono o čemu se ipak najviše priča jeste scena po oglašavanju poslednjeg sudijskog zvižduka. Rijera je prišao svom kapitenu i snažno ga zagrlio, čime je jasno stavio do znanja da je za njega ova epizoda završena i da je ratna sekira zakopana.
Iako je na licu Zvezdine "desetke" bilo primetno da još uvek nema isti entuzijazam prema treneru, ovaj potez definitivno ukazuje na to da u Ljutice Bogdana ponovo vlada mir pred predstojeće velike izazove koji ih očekuju u Evropi.
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