Zvezda i Partizan ovo nisu doživeli u istoriji Super lige

Od osamostaljenja Srbije 2006. godine, večiti rivali nikada posle 12 odigranih kola nisu bili razdvojeni ovakvim ponorom

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Istorija domaćeg šampionata pamti dominacije, preokrete, sušne i zlatne godine i jednih i drugih, ali brojke koje stoje na tabeli posle 12. kola Superlige Srbije spadaju u domen naučne fantastike. Ovakav scenario nikada nije zabeležen od raspada državne zajednice 2006. godine: Crvena zvezda ima 34 boda, a Partizan svega 11!

Jaz od čak 23 boda razlike (uz napomenu da Partizan ima meč manje) predstavlja apsolutni presedan u srpskom fudbalu. Bilo je sezona kada je Partizan bio nedodirljiv, bilo je godina kada je Zvezda gazila sve pred sobom, ali nikada u prvih 12 rundi jedan „večiti“ nije toliko ponizio i bodovno distancirao onog drugog.

Kada se baci pogled na arhivu od sezone 2006/07, jasno je o kakvom se istorijskom kuriozitetu radi. Najveća prednost u ovoj fazi šampionata do sada je viđena u sezoni 2015/16, kada je Zvezda pod vođstvom Miodraga Božovića posle 12 kola imala 12 bodova više (32:20). Dvostruko manje nego danas!

Partizan je, sa druge strane, svoj zenit u ovom delu sezone imao u jesen 2008. godine, kada je bežao crveno-belima devet bodova (29:20).

Uglavnom su se razlike u prvoj trećini prvenstva merile na „prste jedne ruke“. Pamtimo i dramatičnu 2013/14. kada je Partizan imao samo bod viška (24:23), ili 2010/11. kada je bilo tesnih plus tri za crno-bele (31:28).

Čak i u prošloj sezoni (2024/25), kada je Zvezda takođe dominirala (31:20, uz kasnije odigrane zaostale mečeve), razlika je bila 11 bodova. Danas je ta razlika više nego duplirana!

Takođe, vredi pomenuti da smo kroz istoriju imali sezone gde su neki mečevi iz prvih 12 kola igrani dosta kasnije, uglavnom zbog odlaganja utakmica radi Evrope.

Tako je Zvezda prošle sezone imala dva meča manje od Partizana nakon odigranog 12. kola, ali se računao samo onaj bilans na tabeli nakon podvlačenja crte u pomenutoj 12. rundi.

Kada je u pitanju trka za titulu, Partizan je definitivno ispao iz iste. S druge strane jedini protivkandidat Zvezdi jeste Vojvodina - uz šest bodova zaostatka novosadskih crveno-belih.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Retrospektiva bodova Zvezde i Partizana posle 12 kola (od 2006. do danas):

2006/07: Partizan 31 – Zvezda 24 (+7 za Partizan)

2007/08: Partizan 28 – Zvezda 21 (+7 za Partizan)

2008/09: Partizan 29 – Zvezda 20 (+9 za Partizan)

2009/10: Zvezda 34 – Partizan 30 (+4 za Zvezdu)

2010/11: Partizan 31 – Zvezda 28 (+3 za Partizan)

2011/12: Partizan 33 – Zvezda 29 (+4 za Partizan)

2012/13: Partizan 33 – Zvezda 25 (+8 za Partizan)

2013/14: Partizan 24 – Zvezda 23 (+1 za Partizan)

2014/15: Partizan 31 – Zvezda 27 (+4 za Partizan)

2015/16: Zvezda 32 – Partizan 20 (+12 za Zvezdu)

2016/17: Zvezda 31 – Partizan 25 (+6 za Zvezdu)

2017/18: Zvezda 28 – Partizan 24 (+4 za Zvezdu)

2018/19: Zvezda 34 – Partizan 25 (+9 za Zvezdu)

2019/20: Zvezda 30 – Partizan 23 (+7 za Zvezdu)

2020/21: Zvezda 32 – Partizan 23 (+9 za Zvezdu)

2021/22: Partizan 31 – Zvezda 26 (+5 za Partizan)

2022/23: Zvezda 26 – Partizan 21 (+5 za Zvezdu)

2023/24: Partizan 31 – Zvezda 24 (+7 za Partizan)

2024/25: Zvezda 31 – Partizan 20 (+11 za Zvezdu)

2025/26: Zvezda 30 – Partizan 28 (+2 za Zvezdu)

Aktuelna sezona: Zvezda 34 – Partizan 11 (+23 za Zvezdu!)