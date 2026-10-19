Politika

"UVEK SMO IMALI SLUHA I RAZUMEVANJA ZA TUĐA OPREDELJENJA": Miloš Pavlović posetio porodicu Đorđević u Smederevu (FOTO)

В.Н.

19. 10. 2026. u 13:58

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MILOŠ Pavlović objavio je na mrežama da je danas posetio porodicu Đorđević u Smederevu.

УВЕК СМО ИМАЛИ СЛУХА И РАЗУМЕВАЊА ЗА ТУЂА ОПРЕДЕЉЕЊА: Милош Павловић посетио породицу Ђорђевић у Смедереву (ФОТО)

Foto: Instagram pavmilos

- U Smederevu sam posetio Miroslavu i Slobodana Đorđevića, penzionere koji SNS podržavaju od osnivanja.

Slobodan je metalostrugar i još uvek povremeno radi. Njihova ćerka, nastavnica engleskog jezika, nalazi se na 75. mestu studentske liste. Kada je reč o politici, njihovi stavovi se razlikuju.

Uvek smo imali sluha i razumevanja za tuđa opredeljenja, iako sa druge strane često nije bilo iste spremnosti. Nastavićemo da poštujemo pravo svakog čoveka na sopstveni izbor i da razgovaramo i kada se ne slažemo, jer budućnost Srbije mora da nam bude važnija od političkih razlika - naveo je Pavlović u opisu objave.

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