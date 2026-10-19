"TO ĆE POMOĆI NAŠOJ ZEMLJI" Rubio: Tramp ukinuo sankcije na ruski dizel radi interesa SAD, a ne Rusije
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dozvolio je da ruski dizel dospe na svetsko tržište radi interesa sopstvene zemlje, a ne da bi pomogao Rusiji ili naudio Ukrajini, izjavio je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Marko Rubio.
- To će uticati na SAD i pomoći našoj zemlji. To će takođe pomoći i drugim zemljama, a naš predsednik nije doneo takvu odluku zato što je to loše za Ukrajinu ili dobro za Rusiju, već zato što je to dobro i važno za SAD - izjavio je Rubio u intervjuu za list Brajtbart.
Državni sekretar je naglasio da Tramp sve odluke donosi isključivo polazeći od interesa SAD.
Govoreći o ukrajinskom sukobu, Rubio je kazao da je situacija složena, ali da su SAD i dalje spremne da doprinesu rešavanju.
- SAD su i dalje spremne i sposobne da odigraju ulogu posrednika, ukoliko se ukaže takva prilika, kako bi se ovaj sukob okončao putem pregovora, a mi verujemo da će se ovaj sukob upravo tako i završiti - izjavio je on.
Po njegovim rečima, uprkos želji SAD da vide kraj ukrajinskog sukoba, Vašington ima i druge prioritete širom sveta na koje je trenutno usredsređen.
Potpredsednik vlade Rusije Aleksandar Novak rekao je ranije da je Rusija već u oktobru spremna da na tržište SAD, kao i drugih partnera, isporuči 300.000 tona dizel-goriva, dok do kraja godine može taj obim da poveća na 3 do 3,5 miliona tona mesečno.
Prema njegovim rečima, ministarstva energetike Rusije i SAD trenutno, zajedno sa kompanijama, razrađuju ugovore o isporuci ruskog dizel-goriva.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritikovao je dogovor između SAD i Rusije o izvozu ruskog dizela, ocenivši da se na taj način pomaže Rusiji da finansira rat protiv Ukrajine.
(Tanjug)
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