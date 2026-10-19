Svet

"TO ĆE POMOĆI NAŠOJ ZEMLJI" Rubio: Tramp ukinuo sankcije na ruski dizel radi interesa SAD, a ne Rusije

В. Н.

19. 10. 2026. u 15:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dozvolio je da ruski dizel dospe na svetsko tržište radi interesa sopstvene zemlje, a ne da bi pomogao Rusiji ili naudio Ukrajini, izjavio je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Marko Rubio.

ТО ЋЕ ПОМОЋИ НАШОЈ ЗЕМЉИ Рубио: Трамп укинуо санкције на руски дизел ради интереса САД, а не Русије

Foto: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

- To će uticati na SAD i pomoći našoj zemlji. To će takođe pomoći i drugim zemljama, a naš predsednik nije doneo takvu odluku zato što je to loše za Ukrajinu ili dobro za Rusiju, već zato što je to dobro i važno za SAD - izjavio je Rubio u intervjuu za list Brajtbart.

Državni sekretar je naglasio da Tramp sve odluke donosi isključivo polazeći od interesa SAD.

Govoreći o ukrajinskom sukobu, Rubio je kazao da je situacija složena, ali da su SAD i dalje spremne da doprinesu rešavanju.

- SAD su i dalje spremne i sposobne da odigraju ulogu posrednika, ukoliko se ukaže takva prilika, kako bi se ovaj sukob okončao putem pregovora, a mi verujemo da će se ovaj sukob upravo tako i završiti - izjavio je on.

Po njegovim rečima, uprkos želji SAD da vide kraj ukrajinskog sukoba, Vašington ima i druge prioritete širom sveta na koje je trenutno usredsređen.

Potpredsednik vlade Rusije Aleksandar Novak rekao je ranije da je Rusija već u oktobru spremna da na tržište SAD, kao i drugih partnera, isporuči 300.000 tona dizel-goriva, dok do kraja godine može taj obim da poveća na 3 do 3,5 miliona tona mesečno. 

Prema njegovim rečima, ministarstva energetike Rusije i SAD trenutno, zajedno sa kompanijama, razrađuju ugovore o isporuci ruskog dizel-goriva.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritikovao je dogovor između SAD i Rusije o izvozu ruskog dizela, ocenivši da se na taj način pomaže Rusiji da finansira rat protiv Ukrajine.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UKRAJINSKI GRADOVI U TOTALNOM MRAKU I BEZ VODE: Zelenski ni o ovom napadu nije imao pojma
Svet

0 1

UKRAJINSKI GRADOVI U TOTALNOM MRAKU I BEZ VODE: Zelenski ni o ovom napadu nije imao pojma

RUSKE snage su lansirale rakete i 269 dronova na Ukrajinu tokom noći sa ponedeljkom, 19. oktobra, oštetivši civilnu i energetsku infrastrukturu u nekoliko zapadnih regiona. Dve žene su ranjene u Rovnoj oblasti, dok je u Volinskoj oblasti oko 66.000 mernih mesta bez struje, dok su delovi Viničke oblasti i centralnog grada ostali bez struje i vode. U Zubri, u Lavovskoj oblasti, odlomci su oštetili 11 kuća, garažu i osam automobila, a povređenih nije bilo.

19. 10. 2026. u 14:39

Politika
Tenis
Fudbal
HTEO DA DOVUČE ANTARKTIK U PUSTINJU: Plan od 100 miliona – Saudijski princ osmislio neverovatan poduhvat

HTEO DA DOVUČE ANTARKTIK U PUSTINjU: Plan od 100 miliona – Saudijski princ osmislio neverovatan poduhvat