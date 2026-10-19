Krvario protiv Partizana, pa proglašen igračem kola u Super ligi
Komandovao je odbranom u pobedi protiv crno-belih
Defanzivac pančevačkog Železničara Mirko Milikić proglašen je za najboljeg igrača 12. kola Super lige, i to zbog partije koju je pružio protiv Partizana!
"Dizelka" je u nedelju veče, u derbiju kola, savladala crno-bele rezultatom 1:0, a Milikić je bio jedan od najzaslužnijih što je mreža kapiotena Zorana Popovića mirovala.
Zanimljivo, Milikić je poslednjih pola sata ima i problema kada je u pitanju povreda, jer je u dva navrata morao da zaustavlja krvarenje usne.
Ranu je zaradio u duelu sa napadačem Partizana Žeom, kog je zaustavio da ne izjednači rezultat - a nedugo nakon toga obojica su dobila žuti karton zbog sukoba.
Inače, Željo je slavio golom Davida Ankejea u 13. minutu.
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