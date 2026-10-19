"SVE SU NAM REKLI" Brnabić: Za njih Srbija nije država, već "entitet"

AKO nekome još uvek nije jasno kakav je stav Studentske liste prema Srbiji, njihovi ideolozi su nam to ponovo nacrtali, da sutra ne bude zabune, da svi znamo šta da očekujemo ukoliko oni pobede, istakla je Ana Brnabić.

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- Jutros je Aleksandar Vučić rekao da na ovim izborima štitimo otadžbinu i državnost Srbije. Njegove reči danas potvrđuje pamflet Nova. Ako nekome još uvek nije jasno kakav je stav Studentske liste prema Srbiji, njihovi ideolozi su nam to ponovo nacrtali, da sutra ne bude zabune, da svi znamo šta da očekujemo ukoliko oni pobede. Za njih Srbija nije država, već „entitet“, a taj entitet, ako se oni pitaju, se uskoro više neće ni zvati „Republika Srbija“. Nemam šta da dodam. Ko hoće da Srbija više ne bude država, već entitet koji ne sme ni da se zove Srbija, neka glasa za Studentsku listu. Sve su nam rekli. Od ovoga lista broj 1, ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINjENA SRBIJA brani našu zemlju na izborima 25. oktobra. Pamet u glavu - napisala je Ana Brnabić na mreži X.

Jutros je Aleksandar Vučić @avucic rekao da na ovim izborima štitimo otadžbinu i državnost Srbije. Njegove reči danas potvrđuje pamflet Nova. Ako nekome još uvek nije jasno kakav je stav Studentske liste prema Srbiji, njihovi ideolozi su nam to ponovo nacrtali, da sutra ne bude zabune, da svi znamo šta da očekujemo ukoliko oni pobede. Za njih Srbija nije država, već „entitet“, a taj entitet, ako se oni pitaju, se uskoro više neće ni zvati „Republika Srbija“. Nemam šta da dodam. Ko hoće da Srbija više ne bude država, već entitet koji ne sme ni da se zove Srbija, neka glasa za Studentsku listu. Sve su nam rekli. Od ovoga lista broj 1, ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINjENA SRBIJA brani našu zemlju na izborima 25. oktobra. Pamet u glavu. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 19, 2026