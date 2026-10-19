BLOKADER ARSENIJEVIĆ IZ HRVATSKE PRETI NASILJEM: Najavio krvoproliće, pa se pohvalio uništavanjem Mladićevog murala
BLOKADER Vladimir Arsenijević izjavio je u jednoj hrvatskoj emisiji da bi bilo čudno da 26. oktobra, dan posle parlamentarnih izbora u Srbiji, ne dođe do nasilja.
On je naveo i da su do njega iz, kako tvrdi, pouzdanih krugova stigle informacije da se „sprema krv na ulicama”.
- Nisam ja prorok, ali bi bilo čudno da 26. oktobra ne bude nasilja. Mislim, tu zaista čovek ne treba da bude prorok - rekao je Arsenijević.
On je zatim izneo dva moguća scenarija za dan posle izbora, zakazanih za 25. oktobar.
- Ili je Vučić proglasio pobedu, pa imamo proteste i nasilje nad ljudima koji protestuju protiv toga, ili je Vučić izgubio, pa imamo nasilje, jer su i dalje u njegovim rukama neki od glavnih elemenata državne sile - naveo je Arsenijević.
"Iz pouzdanih krugova stigli su mi signali da se sprema krv na ulicama"
Posebnu pažnju privukla je njegova tvrdnja da je već dobio upozorenja o mogućem krvoproliću.
- Neki od tih signala su do mene došli iz dosta pouzdanih krugova, bukvalno u ovoj formulaciji da se sprema krv na ulicama, tako da mislim da je to nešto u šta ne treba sumnjati - izjavio je Arsenijević.
Tokom istog razgovora Arsenijević je govorio i o muralu posvećenom Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici u Beogradu.
Na pitanje da li su učestvovali u njegovom oštećivanju, odgovorio je potvrdno, navodeći da je to bilo u periodu kada su koristili drugačiju taktiku.
Podsetio je i na postupak Aide Ćorović, koja je bacila jaje na mural, posle čega su usledile nove akcije usmerene protiv tog prikaza.
- Za ovaj mural sam smatrao da zaslužuje isključivo vandalizaciju, ništa drugo - rekao je Arsenijević.
(24sedam)
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