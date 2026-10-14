ŽESTOKA RASPRAVA U SKUPŠTINI, KNEŽEVIĆ ZAGRMEO: Dajte Srbiji Jadran, Prevlaku, Herceg Novi, pa neka Hrvatska plati 2,7 milijardi evra

TEMA današnje rasprave na sednici crnogorskog parlamenta su ustavne izmene, ali su se poslanici osvrtali na zahteve Hrvatske koje, kako su poručili iz Zagreba, Crna Gora mora da ispuni pre članstva u EU.

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O ispostavljanju fakture u iznosu 2,7 milijarde evra koje bi Crna Gora trebalo da nadoknadi Hrvatskoj na ime vojne opreme a koja je, kako se navodi u hrvatskim zahtevima, tokom rata na prostoru ex Jugoslavije prebačena iz Hrvatske u Crnu Goru, govorio je poslanik Milan Knežević, upitavši da li Crna Gora ulazi u EU ili u Hrvatsku.

Potpredsednik Skupštine Mirsad Nurković je pokušao Kneževiću da objasni da to nije zvanični zahtev Hrvatske i da će taj dug morati da plati Srbija koja je preuzela obavezu sukcesora prilikom razlaza Srbije i Crne Gore.

Nurković je rekao i da je nakon "obnove nezavisnosti" Crne Gore, Srbija preuzela sva prava i obaveze prema trećim licima.

Knežević je Nurkovića potom upitao da li zna šta Crna Gora može da uradi sa 2,7 milijardi evra.

- Možemo da nabavimo francuske miraže, uzmemo podmornicu, napravimo, flotu, pođemo na Mesec, napravimo raketni sistem… - rekao je Knežević i dodao:

- A vi kažete da će Srbija da da te pare Hrvatima. E, pa onda dajte Srbiji brod 'Jadran', Prevlaku, Herceg Novi i ...sve što Hrvatska traži. Ovo je stvarno došlo do nivoa apsurda da Srbija treba da plati Hrvatima ovo što oni traže od Crne Gore - rekao je Knežević.

Stisnite onda petlju, kazao je Knežević Nurkoviću i dodao da Vlada odmah treba da sazove telefonsku sednicu i donese odluku da Srbija treba da da Hrvatima 2,7 miilijarde evra, pa da, kako je naveo, "vidim kakav ćete odgovor dobiti".

Knežević je rekao da Sporazum o sukcesiji sklopljenom prilikom razlaza Srbije i Crne Gore ne predviđa da Srbija preuzima obavezu da plaća ratnu odštetu.

Ironično je kazao da "pošto je naših dosta naših bilo i u turskoj armiji, predlažem da Turska preuzme ovu ratnu odštetu i plati Hrvatskoj 2,7 milijardi evra.

Knežević, koji je i predsednik Demokratske narodne partije, prethodno je na temu ustavnih promena rekao da aktuelna Vlada Milojka Spajića nema nikakav imunitet i da je kapitulirala pred Hrvatskom.

Kako je rekao, Crna Gora je zapravo "Satleristan", aludirajući na šefa Delegacije EU Johana Satlera.

- Idemo li mi u Brisel ili u Zagreb. Ja da idem u Zagreb neću. Vi ste odlučili sinoć da promenite naziv bazena u Kotoru, da ne bude Zoran Gopčević. To je kapitulacija, pred proustaškom snagom u hrvatskoj vlasti. To niko nije uradio, to ne bi uradili oni koji su izdali 1941. i 1942. godine. Ne smete usta da otvorite od Hrvata - rekao je Knežević.

On je kazao da će izgleda svi građani Crne Gore morati da prodaju po bubreg na crnom tržištu, to je dve milijarde i 400 miliona, da pozajmim po sto miliona evra od dva kotorska klana, pa valjda otplatimo Hrvate.

- Jesu li to briselski, evropski uslovi? Hrvatska je poslala osam uslova i to predočila svim članicama EU. Još se sprdaju s nama - rekao je Knežević.

On je kazao da je rezerviste 1991. godine pozivao Milo Đukanović, da brane Ustav SFRJ. DNP, rekao je Knežević, neće prihvatiti nikakve dogovore sa Hrvatskom.

- Da se spremamo da dižemo ustanak ako treba da nedamo državu Hrvatima. Ali ne da se branimo od Hrvata, nego od Vlade, jer Vlada hoće da predaje suverenitet drugoj zemlji. Moraćemo izgleda se samoorganizujemo - rekao je Knežević.

(Tanjug)