Problemi za Mančester siti: Semenjo dva meseca van terena, povređen i Haland...

Trener Mančester sitija Enco Mareska ostao je bez jednog od najvažnijih fudbalera pred duel u Ligi šampiona sa AEK-om, a moguće da neće biti i najboljeg strelca tima.

Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia

Mančester siti je za vikend pobedio Ipsvič, međutim ono što može da brine Maresku su povrede Antoana Semenja i Erlinga Halanda.

– Semenjo bi mogao biti u autu osam nedelja. Ipak, nije tako loše kao što smo očekivali. Što se tiče Halanda videćemo. Mogao bi da zaigra. Imali smo neke sumnje posle utakmice, ali je bio dobar juče, bolje – rekao je Mareska.

Mareska je protiv Ipsviča odmorio Rajana Šerkija, Semenjo i Gvardiol su ušli sa klupe, a Haland je odigrao svih 90 minuta. Logično je pitanje da li će biti rotacija protiv AEK.

– Velika je to utakmica za nas. To je Liga šampiona. Izgubili smo poslednju utakmicu, moramo da pobeđujemo i pokušaćemo da pobedimo sa najboljim mogućim sastavom u tom momentu.

Susret Mančester sitija i AEK-a igra se u u okviru 3. kola Lige šampiona. Duel je zakazan za utorak od 21 čas.