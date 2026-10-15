Crna Gora

RASIZAM NA DELU U CRNOJ GORI: Turistkinja tvrdi da je bila meta uznemiravanja u autobusu u Kotoru

T.J.

15. 10. 2026. u 10:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MEGAN, solo putnica iz Kine,koja trenutno boravi u Crnoj Gori, objavila je snimak iz gradskog autobusa u Kotoru, tvrdeći da je tokom vožnje bila izložena rasističkom uznemiravanju zbog boje kože.

РАСИЗАМ НА ДЕЛУ У ЦРНОЈ ГОРИ: Туристкиња тврди да је била мета узнемиравања у аутобусу у Котору

Foto: Printskrin Tik Tok/Adria TV

Kako je navela, neprijatnosti su počele čim je ušla u autobus, kada su tinejdžeri koji su sedeli iza nje počeli da je uznemiravaju.

Prema njenim rečima, incident je trajao tokom cele vožnje, koja je bila duga oko 25 minuta.

Putnici su, kako tvrdi Megan, podrugljivo pevali kineske pesme, oponašali pseće zavijanje i dobacivali joj "Ni hao", uz stereotipne aluzije na ishranu pasa u azijskim zemljama.

- Počeli su da bacaju zgužvane papiriće na mene. Okrenula sam se i više puta ih zamolila da prestanu. Posle 15 minuta počela sam da snimam - navela je Megan u videu.

Šta se još dogodilo tokom vožnje, pogledajte u video-snimku.

@adria__tv

Solo putnica Megan, koja se trenutno nalazi u Crnoj Gori, objavila je snimak iz gradskog autobusa u Kotoru, gdje je doživjela neprijatnosti i napade, kako tvrdi, po osnovu boje kože

♬ original sound - Adria TV

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP NAJAVIO SVOJE PLANOVE ZA GRENLAND: Na našem novom i predivnom ostrvu...

TRAMP NAJAVIO SVOJE PLANOVE ZA GRENLAND: "Na našem novom i predivnom ostrvu..."