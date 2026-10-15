RASIZAM NA DELU U CRNOJ GORI: Turistkinja tvrdi da je bila meta uznemiravanja u autobusu u Kotoru

MEGAN, solo putnica iz Kine,koja trenutno boravi u Crnoj Gori, objavila je snimak iz gradskog autobusa u Kotoru, tvrdeći da je tokom vožnje bila izložena rasističkom uznemiravanju zbog boje kože.

Foto: Printskrin Tik Tok/Adria TV

Kako je navela, neprijatnosti su počele čim je ušla u autobus, kada su tinejdžeri koji su sedeli iza nje počeli da je uznemiravaju.

Prema njenim rečima, incident je trajao tokom cele vožnje, koja je bila duga oko 25 minuta.

Putnici su, kako tvrdi Megan, podrugljivo pevali kineske pesme, oponašali pseće zavijanje i dobacivali joj "Ni hao", uz stereotipne aluzije na ishranu pasa u azijskim zemljama.

- Počeli su da bacaju zgužvane papiriće na mene. Okrenula sam se i više puta ih zamolila da prestanu. Posle 15 minuta počela sam da snimam - navela je Megan u videu.

Šta se još dogodilo tokom vožnje, pogledajte u video-snimku.

@adria__tv Solo putnica Megan, koja se trenutno nalazi u Crnoj Gori, objavila je snimak iz gradskog autobusa u Kotoru, gdje je doživjela neprijatnosti i napade, kako tvrdi, po osnovu boje kože ♬ original sound - Adria TV