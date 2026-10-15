RASIZAM NA DELU U CRNOJ GORI: Turistkinja tvrdi da je bila meta uznemiravanja u autobusu u Kotoru
MEGAN, solo putnica iz Kine,koja trenutno boravi u Crnoj Gori, objavila je snimak iz gradskog autobusa u Kotoru, tvrdeći da je tokom vožnje bila izložena rasističkom uznemiravanju zbog boje kože.
Kako je navela, neprijatnosti su počele čim je ušla u autobus, kada su tinejdžeri koji su sedeli iza nje počeli da je uznemiravaju.
Prema njenim rečima, incident je trajao tokom cele vožnje, koja je bila duga oko 25 minuta.
Putnici su, kako tvrdi Megan, podrugljivo pevali kineske pesme, oponašali pseće zavijanje i dobacivali joj "Ni hao", uz stereotipne aluzije na ishranu pasa u azijskim zemljama.
- Počeli su da bacaju zgužvane papiriće na mene. Okrenula sam se i više puta ih zamolila da prestanu. Posle 15 minuta počela sam da snimam - navela je Megan u videu.
Šta se još dogodilo tokom vožnje, pogledajte u video-snimku.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)