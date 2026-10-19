Fudbal

As Premijer lige pozirao u dresu Zvezde, sad se posle 526 dana vraća na teren (FOTO)

Filip Milošević

19. 10. 2026. u 13:47

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Fudbaler Totenhema, Dejan Kuluševski, pred povratkom je na teren nakon godinu i po dana pauze zbog povrede.

Ас Премијер лиге позирао у дресу Звезде, сад се после 526 дана враћа на терен (ФОТО)

Foto: Profimedia

Dejan Kuluševski se vraća na fudbalski teren posle čak 526 dana pauze. Krilni napadač Totenhema oporavio se od teške povrede kolena, a trener Roberto De Zerbi uvrstio ga je u konkurenciju za duel sa Koventrijem koji je na programu u ponedeljak od 21 čas.

Švedski fudbaler je poznat kao navijač Crvene zvezde, a to je još jednom dokazao, pošto je ležao u dresu crveno-belih a njegova supruga je to zabeležila fotografijom i objavila na društvenu mrežu Instagram.

Foto: Printskrin/Instagram/dejan.k10

On je poslednju utakmicu odigrao još u maju 2025. godine. Tada je u dresu Totenhema nastupio u utakmici Premijer lige protiv Kristal Palasa (koju su Spursi izgubili rezultatom 0:2). Kuluševski je tokom tog meča doživeo ozbiljnu povredu čašice desnog kolena (patele) nakon sudara sa Markom Gehijem, zbog čega je morao da napusti igru već u 19. minutu.

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