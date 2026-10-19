As Premijer lige pozirao u dresu Zvezde, sad se posle 526 dana vraća na teren (FOTO)
Fudbaler Totenhema, Dejan Kuluševski, pred povratkom je na teren nakon godinu i po dana pauze zbog povrede.
Dejan Kuluševski se vraća na fudbalski teren posle čak 526 dana pauze. Krilni napadač Totenhema oporavio se od teške povrede kolena, a trener Roberto De Zerbi uvrstio ga je u konkurenciju za duel sa Koventrijem koji je na programu u ponedeljak od 21 čas.
Švedski fudbaler je poznat kao navijač Crvene zvezde, a to je još jednom dokazao, pošto je ležao u dresu crveno-belih a njegova supruga je to zabeležila fotografijom i objavila na društvenu mrežu Instagram.
On je poslednju utakmicu odigrao još u maju 2025. godine. Tada je u dresu Totenhema nastupio u utakmici Premijer lige protiv Kristal Palasa (koju su Spursi izgubili rezultatom 0:2). Kuluševski je tokom tog meča doživeo ozbiljnu povredu čašice desnog kolena (patele) nakon sudara sa Markom Gehijem, zbog čega je morao da napusti igru već u 19. minutu.
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