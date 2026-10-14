Crna Gora

POVREĐENI SRNDAĆ PRONAĐEN U IGALU: Životinja u teškom stanju, svi se nadaju njenom oporavku (FOTO)

Vitka Vujnović

14. 10. 2026. u 11:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U Igalu je pronađen teško povređeni srndać. Građani, radnici Azila za napuštene životinje i članova NVO Prijatelji životinja „Sara“ brzo su intervenisali a srndać je osim pomoći dobio i privremeno utočište.

ПОВРЕЂЕНИ СРНДАЋ ПРОНАЂЕН У ИГАЛУ: Животиња у тешком стању, сви се надају њеном опоравку (ФОТО)

Foto: RT HN

Teške povrede zadnjih nogu srndaću je, kako se pretpostavlja, najverovatnije naneo lovački pas, kojeg su građani uspeli da oteraju. Radnici Azila odneli su srndaća kod veterinara. Posle pregleda i terapije, smešten je kod jedne porodice u Bijeloj, gde će imati mir i negu tokom oporavka.

Foto: RT HN

 

Uprkos svim naporima iz  NVO „Sara“ informišu  da je njegovo stanje i dalje zabrinjavajuće. Terapija koju je primio nije pomogla previše pa srndać ni jutros nije mogao da ustane. S obzirom na to da su se oko njegovog oporavka s mnogo dobre volje i pažnje udružili građani, radnici Azila, veterinar i porodica koja ga je prihvatila ostaje nada da će on opet stati na noge i vratiti se u prirodu.

 Humanost ljudi pokazana prema povređenoj životinji  zaslužuje poštovanje, a njihova briga nas podseća da svaki život zaslužuje pažnju i zaštitu.

Srne i srndaći, da podsetimo, nastanjuju planinsko zaleđe hercegnovske opštine,  Orjen i Vrbanj. Kako  je povređeni srndać stigao do Igala, nije poznato, ali je mnogo važnije od toga da se on oporavi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSMRTNA EGZEKUCIJA LUBARDE: Bura zbog odluke Cetinja da izmesti spomenik velikom umetniku, a postavi Titu
Crna Gora

0 6

POSMRTNA EGZEKUCIJA LUBARDE: Bura zbog odluke Cetinja da izmesti spomenik velikom umetniku, a postavi Titu

U PREDVEČERJE obeležavanja 120 godina od rođenja Petra Lubarde u Ljubotinju kod Cetinja, tuga je obuzela poštovaoce njegovog dela jer su nadležni u prestonom gradu Crne Gore "prelomili" da uklone njegovu "privremenu bistu" sa Trga revolucije gde duže vreme "stanuje" u društvu antifašista Jovana Tomaševića, Marka Mašanovića i Jovana Vučkovića!

13. 10. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
POZNATO VREME I MESTO SAHRANE GORANA BAREA: Evo gde i kada će legendarni muzičar biti ispraćen na večni počinak

POZNATO VREME I MESTO SAHRANE GORANA BAREA: Evo gde i kada će legendarni muzičar biti ispraćen na večni počinak