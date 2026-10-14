POVREĐENI SRNDAĆ PRONAĐEN U IGALU: Životinja u teškom stanju, svi se nadaju njenom oporavku (FOTO)

U Igalu je pronađen teško povređeni srndać. Građani, radnici Azila za napuštene životinje i članova NVO Prijatelji životinja „Sara“ brzo su intervenisali a srndać je osim pomoći dobio i privremeno utočište.

Foto: RT HN

Teške povrede zadnjih nogu srndaću je, kako se pretpostavlja, najverovatnije naneo lovački pas, kojeg su građani uspeli da oteraju. Radnici Azila odneli su srndaća kod veterinara. Posle pregleda i terapije, smešten je kod jedne porodice u Bijeloj, gde će imati mir i negu tokom oporavka.

Foto: RT HN

Uprkos svim naporima iz NVO „Sara“ informišu da je njegovo stanje i dalje zabrinjavajuće. Terapija koju je primio nije pomogla previše pa srndać ni jutros nije mogao da ustane. S obzirom na to da su se oko njegovog oporavka s mnogo dobre volje i pažnje udružili građani, radnici Azila, veterinar i porodica koja ga je prihvatila ostaje nada da će on opet stati na noge i vratiti se u prirodu.

Humanost ljudi pokazana prema povređenoj životinji zaslužuje poštovanje, a njihova briga nas podseća da svaki život zaslužuje pažnju i zaštitu.

Srne i srndaći, da podsetimo, nastanjuju planinsko zaleđe hercegnovske opštine, Orjen i Vrbanj. Kako je povređeni srndać stigao do Igala, nije poznato, ali je mnogo važnije od toga da se on oporavi.