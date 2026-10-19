Svet

UPOZORENJE IZ SAMOG VRHA NATO: Oružje i taktike mogli bi da zastare pre nego što budu spremni

D.D.

19. 10. 2026. u 14:52

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VRHOVNI komandant savezničkih snaga NATO-a za transformaciju admiral Pjer Vandje priznao je da je nedostatak pripremljenosti alijanse i nemogućnost da prati tempo tehnoloških inovacija u savremenom ratovanju prava noćna mora koja ga drži budnim noću.

УПОЗОРЕЊЕ ИЗ САМОГ ВРХА НАТО: Оружје и тактике могли би да застаре пре него што буду спремни

Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

- Kašnjenje je moja apsolutna noćna mora... Kada vidim ljude kako ćaskaju, odlažu važne odluke, ne dodeljuju novac, koriste zastarele procese, to me drži budnom noću - rekla je Vandje u intervjuu za kanadski CBC.

Prema njegovim rečima, ako je potrebno pet godina da se nabavi softver, on postaje potpuno beskoristan.

U septembru je Rojters, pozivajući se na zvaničnike, izvestio da su oružje i taktike NATO-a u opasnosti da zastare i da su materijali za obuku alijanse i dalje zasnovani na iskustvima iz Drugog svetskog rata.

Prema agenciji, alijansa troši godine, pa čak i decenije, na nabavku i razvoj sistema naoružanja. U izveštaju se takođe navodi da se zvaničnici NATO-a bore da se prilagode inovacijama na bojnom polju.

(Ria Novosti)

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