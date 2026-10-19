HITNO UPOZORENJE PORESKE UPRAVE: Građanima stižu opasne poruke, obratite pažnju na mejlove

PORESKA uprava Srbije upozorila je danas javnost i poreske obveznike da su identifikovani pokušaji zloupotrebe elektronske pošte, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao taj državni organ.

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Kako navode, sporne poruke najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa povraćajem poreza, izmirenjem poreskih obaveza, sporednih poreskih davanja ili drugih obaveza iz nadležnosti Poreske uprave, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama.

- U cilju zaštite svojih podataka ne otvarajte dokumente u prilogu, ne aktiviraju prateće linkove i ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem lažnih poruka elektronske pošte - upozorava Poreska uprava.

Naglašavaju da se zvanična elektronska komunikacija Poreske uprave Srbije obavlja isključivo putem adresa elektronske pošte koje pripadaju domenu @purs.gov.rs.

(Bizportal)