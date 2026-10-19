Politika

VUČIĆ OTKRIO KAKVU ĆE VLADU TRAŽITI AKO POSTANE PREMIJER: Poslao jasnu poruku i bivšim i potencijalnim koalicionim partnerima

В.Н.

19. 10. 2026. u 14:30

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NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, ako postane premijer, tražiti Vladu efikasnih, brzih, odlučnih, hrabrih i marljivih ljudi i istakao da je važno da SNS ima apsolutnu većinu u parlamentu kako bi se sačuvali stabilnost i mir.

ВУЧИЋ ОТКРИО КАКВУ ЋЕ ВЛАДУ ТРАЖИТИ АКО ПОСТАНЕ ПРЕМИЈЕР: Послао јасну поруку и бившим и потенцијалним коалиционим партнерима

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Vučić je na TV Pink, odgovarajući na pitanje da li se obraća i nekim bivšim koalicionim partnerima, rekao da se obraća i njima, ali i „nekima koji misle da će biti koalicioni partneri“.

- Obraćam se i nekim bivšim koalicionim partnerima, a obraćam se i nekima koji misle da će biti budući koalicioni partneri. Tražiću vladu pre svega efikasnih ljudi: brzih, odlučnih, hrabrih, efikasnih, marljivih- istakao je Vučić.

Kazao je i da veruje da će se nakon izbora njegovi politički protivnici svađati oko toga da li će prihvatiti mandate ili neće.

„Pošto će sebe da ubede: ako ne prihvate mandate, nema skupštinskog saziva, pa idemo na nove izbore i takve gluposti će da maštaju, sanjaju, da pričaju ko je šta. A onda ćete da vidite kako će od njih 90 ili 100, u zavisnosti od toga koliko će drugih da otpadne, koliko će njih da učestvuju u formiranju nove Demokratske stranke, koliko će njih sa Đokićem u novu stranku, koliko će njih sa nekim trećim u neku novu političku stranku i tako dalje. Unapred vam sve govorim: ništa posebno teško nije zaključiti, samo da vidite kakav će tad haos da nastupi i zato je važno da mi imamo apsolutnu većinu“, rekao je Vučić.

Na pitanje da li oko sebe ima ljude za formiranje Vlade efikasnih ljudi, budući da se u delu javnosti spekuliše da u predizbornim debatama liste „Ujedinjena Srbija“ učestvuju samo Siniša Mali i Ana Brnabić, kazao je da su i drugi redovno učestvovali u kampanji, poput Marine Raguš, Milenka Jovanova, Miloša Vučevića, Zlatibora Lončara i Vladimira Đukanovića.

- Pa nismo imali 150 emisija, nego smo ih imali šest njih koji su u tim kampanjama učestvovali. A učestvovao je i Elek i Igor Simić. To je već 10 koje sam vam nabrojao odjedanput, a koje njima možete da nabrojite? Možete Šoškića, Srdanovića kriju. Nijednom se čovek nije pojavio. A ne može da se pojavi nigde, sramota ih je. Kako će onda oni da predstavljaju državu ako ih je sramota da dođu da kažu šta žele da urade? - upitao je Vučić.

Kazao je i da se na izborni dan, 25. oktobra, neće obratiti pre 22 časa i da neće proglasiti pobedu dok ne sagleda sve rezultate.

„Moći ćemo da imamo uzorak i negde oko pola 10 ću otprilike znati ko je pobedio“, rekao je Vučić.

Vučić je naveo da će Srpska napredna stranka tokom dana samo brojati glasove i biti mirna.

- Mi radimo istraživanje sada svakoga dana. Ovde je greška moguća 0,1, 0,2, 0,3 odsto. Tu greške nema. Sve to nije mnogo važno. Mi ćemo svakako da sačekamo izborne rezultate i da izađemo i svuda da kažemo kakvi su rezultati. A onda neka oni objašnjavaju ljudima zašto su ih toliko lagali i zašto su ih toliko obmanjivali. A mi ćemo da budemo mirni, da im pružimo ruku i da im kažemo 'čestitamo vam na odličnom rezultatu - kazao je Vučić.

Naveo je da će pobeda liste „Ujedinjena Srbija“ biti čista „kao suza“.

(24sedam)

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