Dao je protiv Srbije najlepši gol na Mundijalu, sad je optužio kandidata za predsednika da mu je ukrao ostrvo

Cela zbrika je dobila i sudski epilog

FOTO: Tanjug/Nigel French/PA via AP

Brazilski fudbaler Rišarlison, koji je na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine postigao zvanično najlepši gol turnira upravo protiv Srbije, našao se u centru velikog skandala u domovini. Napadač Totenhema optužio je senatora Flavija Bolsonara, kandidata za predsednika Brazila, da je zajedno sa advokatom Vilerom Tomažom preuzeo posed nad ostrvom u Angra dos Reisu, a da za njega nije platio ništa.

Rišarlison tvrdi da je u kupovinu nekretnine uložio oko 10 miliona brazilskih reala, ali da je ostao bez ostrva i novca. Zbog čitavog slučaja zatražio je da policija pokrene istragu i utvrdi šta se dogodilo.

Prema njegovim navodima, ostrvo je kupio tokom pandemije koronavirusa, između 2020. i 2021. godine. Fudbaler tvrdi da je u međuvremenu dobijao ponude za prodaju, uključujući i jednu koju povezuje sa Bolsonarom, ali da nije želeo da prihvati dogovor.

- Nisam želeo da mu prodam ostrvo. Pošto nisam hteo, oni su iskoristili situaciju na sudu. Sređivali smo dokumentaciju i govorili su nam da će to trajati mesecima, pa čak i godinama. Flavio Bolsonaro i taj Viler Tomaž su otišli tamo i za 24 sata preuzeli posed nad ostrvom. Tu je pravda zakazala. Uzeli su ostrvo, a da nisu potrošili ni novčić, koliko ja znam. Uložio sam oko 10 miliona reala i nisam dobio ništa - poručio je Rišarlison u video-obraćanju objavljenom na društvenim mrežama.

Fudbaler je pozvao nadležne organe da ispitaju slučaj, a od svojih pratilaca zatražio je da od Bolsonara traže odgovore. Dodao je i da bi, ukoliko uspe da povrati uloženi novac, deo sredstava donirao bolnici u svom rodnom gradu Nova Venesija.

Ipak, priča ima i drugu stranu. Bolsonaro je negirao da je kupio, prodao ili posredovao u prodaji sporne nekretnine, kao i da ima bilo kakvu vezu sa njom. Advokat Viler Tomaž, koji se dovodi u vezu sa sadašnjim posedom, takođe je odbacio optužbe i pozvao Rišarlisona da predoči dokumentaciju kojom bi dokazao svoje tvrdnje.

Prema izveštajima brazilskih medija, spor oko nekretnine prošao je kroz sudske instance, a Vrhovni sud pravde Brazila je 2025. godine potvrdio odluku u korist kompanije povezane sa Tomažom. Postupak je potom okončan nakon što su tužioci odustali od daljeg vođenja spora.

Zbog toga je važno naglasiti da su tvrdnje o nezakonitom preuzimanju ostrva Rišarlisonove optužbe, dok druga strana negira umešanost i poziva se na sudski epilog.

U nastavku pogledajte i gol Rišarlisona protiv Srbije: