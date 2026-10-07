"SVAKA SRPSKA KUĆA IMA JEDNOG RATKA" Milan Knežević sutra na saslušanju zbog objave o pokojnom generalu Mladiću
POSLANIK i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević sutra bi trebalo da bude saslušan u podgoričkoj policiji zbog objava posle smrti generala Ratka Mladića, nezvanično je rečeno Televiziji Adria u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu je lider DNP pozvan na saslušanje.
- Slava je večna, a patnja kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka - objavio je Knežević na društvenim mrežama 27. avgusta, nakon što je potvrđeno da je Mladić preminuo.
Krivičnu prijavu protiv Kneževića podnela je grupa bošnjačkih udruženja i nevladinih organizacija, a iz istih razloga podneli su i krivičnu prijavu protiv mitropolita Metodija, koji je služio pomen preminulom generalu u Pivskom manastiru, kada ga je nazvao "velikanom", "velikim Srbinom" i uporedio ga sa svetim srpskim vitezovima.
Knežević im je zahvalio, poručivši da nije mogao biti u boljem društvu nego što je to mitropolit Metodije i ponovio poruku objavljenu na dan smrti generala Mladića.
Od svojih stavova nije odstupio ni mesec kasnije, kada je na sednici državnog parlamenta rekao da je za njega general Ratko Mladić heroj.
Mladić je preminuo 27. avgusta u 84. godini života, u pritvorskoj bolnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Ševeningenu.
Sahranjen je 7. oktobra na Topčiderskom groblju u Beogradu.
(Tanjug)
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