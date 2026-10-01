MILAN KNEŽEVIĆ O PONIŽENJU CRNE GORE: Ništa ako ne uvedemo "Za dom spremni" u institucije
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević reagoavo je na informaciju da bi Crna Gora privremeno mogla koristiti hrvatski jezik pri ulasku u EU, porukom da je "kratak put od Milojka do Franja“.
- Ništa je ovo ako ne uvedemo u institucije i pozdrav "Za dom spremni" i đačke ekskurzije na grob Anta Pavelića - napisao je Knežević u objavi na Fejsbuku i dodao:
- E, Crna Gora, sve li si tanja i tanja, kratak li je put od Milojka do Franja.
Crnogorski mediji preneli su danas da Evropska komisija razmatra sa kojim jezikom će Crna Gora ući u Evropsku uniju, jer neće imati vremena da sve akte prevede na crnogorski, te da je sve očiglednije da će to biti hrvatski jezik.
(Tanjug)
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