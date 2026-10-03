ZAPADNE zemlje u tajnosti pripremaju rezervne planove za izmeštanje svojih ambasada iz Kijeva u Lavov ili istočnu Poljsku, rekli su diplomatski izvori evropskim medijima.

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Zapadne zemlje se tiho pripremaju za moguće izmeštanje diplomatskih predstavništava iz ukrajinske prestonice u Lavov ili Poljsku, prenosi „Gardijan”. Ipak, zapadne diplomate zvanično izjavljuju da nameravaju da ostanu u Kijevu kako bi izbegle utisak da saveznici ostavljaju Ukrajinu bez podrške.

„Međutim, u tajnosti se prave rezervni planovi za premeštanje ambasada u Lavov ili istočnu Poljsku”, navodi britanski list. „Situacija se očigledno brzo pogoršava”, prenosi britanska štampa reči zapadnih diplomata.

U maju je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas najavila odlazak američke ambasade iz Kijeva. Istog meseca, Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine demantovalo je informacije o evakuaciji američke ambasade iz ukrajinske prestonice.

Tada je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev odbijanje EU da evakuiše ambasade iz Kijeva povezao sa prisustvom „viška diplomata”.

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