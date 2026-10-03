RUSKI AKADEMIK ZAGOLICAO MAŠTU: Povećavamo snagu i domet lasera – Dronovi u problemu

RUSKO lasersko oružje pokazalo je visoku efikasnost, a naučnici veoma aktivno učestvuju u njegovom unapređivanju, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti predsednik Ruske akademije nauka Genadij Krasnikov.

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Prema njegovim rečima, ulažu se veliki napori u povećanje snage i dometa laserskog zraka, kao i u smanjenje vremena potrebnog laseru da prati cilj.

- Druga tema su sredstva za uništavanje primenom specijalnih metoda, kada se projektil raspada na sitne visokoenergetske fragmente, a njihov oblak pogađa neprijateljske bespilotne letelice - istakao je Krasnikov.

U Lenjingradskoj oblasti ranije je testirano borbeno lasersko oružje protiv bespilotnih letelica.

Kako je u ponedeljak saopštila Nacionalna garda Rusije (Rosgvardija), tokom testiranja, zajedno sa predstavnicima vojno-industrijskog kompleksa, koristili su mobilni laserski sistem montiran na terenskom vozilu za borbu protiv dronova u uslovima sličnim borbenim.

Taktičke i tehničke karakteristike i borbene mogućnosti lasera ​​su zatim testirane za uništavanje bespilotnih letelica različitih modela, prilikom manevrisanja na različitim udaljenostima, brzinama i visinama.

(RT Balkan)

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