ZBOG PESME O ĐENERALU TUŽILAŠTVO FORMIRALO PREDMET: Stihovi „nek’ je tvojoj majci hvala“ zasmetali u Baru
OSNOVNO državno tužilaštvo u Baru (ODT) samoinicijativno je formiralo predmet povodom nastupa hora "Fenečki biseri" tokom programa obeležavanja desete godišnjice osvećenja Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira i izvođenja pesama koje potencijalno veličaju ratne zločine.
To je podgoričkim Vijestima potvrdio rukovodilac barskog ODT-a Radovan Đurišić koji je kazao da prikupljaju informacije o ovom događaju i da će utvrditi ima li elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.
Hor "Fenečki biseri" je nastupio juče (nedelja) u barskom Domu kulture, a na društvenim mrežama su deljeni snimci nastupa i stihova "Đenerale, đenerale, nek’ je tvojoj majci hvala" koji su se ovog i prošlog meseca koristili za odavanje počasti preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću, koji je 27. avgusta preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu.
(Tanjug)
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