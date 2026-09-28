Crna Gora

ZBOG PESME O ĐENERALU TUŽILAŠTVO FORMIRALO PREDMET: Stihovi „nek’ je tvojoj majci hvala“ zasmetali u Baru

P. Đurđević

28. 09. 2026. u 15:49

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OSNOVNO državno tužilaštvo u Baru (ODT) samoinicijativno je formiralo predmet povodom nastupa hora "Fenečki biseri" tokom programa obeležavanja desete godišnjice osvećenja Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira i izvođenja pesama koje potencijalno veličaju ratne zločine.

ЗБОГ ПЕСМЕ О ЂЕНЕРАЛУ ТУЖИЛАШТВО ФОРМИРАЛО ПРЕДМЕТ: Стихови „нек’ је твојој мајци хвала“ засметали у Бару

Foto: Printskrin Iks/Radim Panenka

To je podgoričkim Vijestima potvrdio rukovodilac barskog ODT-a Radovan Đurišić koji je kazao da prikupljaju informacije o ovom događaju i da će utvrditi ima li elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Hor "Fenečki biseri" je nastupio juče (nedelja) u barskom Domu kulture, a na društvenim mrežama su deljeni snimci nastupa i stihova "Đenerale, đenerale, nek’ je tvojoj majci hvala" koji su se ovog i prošlog meseca koristili za odavanje počasti preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću, koji je 27. avgusta preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu.

(Tanjug)

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