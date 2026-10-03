GRAĐANE SRBIJE NE MOŽETE PREVARITI: Ana Brnabić poručila - vidimo se danas u Areni!
SVE je spremno za veliki skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koji se održava danas u Beogradskoj areni, a prema najavama organizatora, građane očekuje bogat program, muzički nastupi i specijalni gost koji je već privukao veliku pažnju.
Ana Brnabić oglasila se na Instagramu i poručila da, iako su milijarde uložene u negativnu kampanju protiv državnog rukovodstva, građani Srbije ne mogu biti tek tako prevareni:
"Milijarde i milijarde su uložene u stvaranje različitih percepcija i utisaka - da smo korumpirani, ubice, najgori na svetu. Ali opet ste potcenili građane Srbije i ne možete ih prevariti. Poruka svima koji nisu podlegli različitim percepcijama - vidimo se danas u Areni!"
"1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA", napisala je Ana Brnabić."
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