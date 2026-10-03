Politika

GRAĐANE SRBIJE NE MOŽETE PREVARITI: Ana Brnabić poručila - vidimo se danas u Areni!

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03. 10. 2026. u 10:53

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SVE je spremno za veliki skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koji se održava danas u Beogradskoj areni, a prema najavama organizatora, građane očekuje bogat program, muzički nastupi i specijalni gost koji je već privukao veliku pažnju.

ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ НЕ МОЖЕТЕ ПРЕВАРИТИ: Ана Брнабић поручила - видимо се данас у Арени!

Nova S printskrin

Ana Brnabić oglasila se na Instagramu i poručila da, iako su milijarde uložene u negativnu kampanju protiv državnog rukovodstva, građani Srbije ne mogu biti tek tako prevareni: 

"Milijarde i milijarde su uložene u stvaranje različitih percepcija i utisaka - da smo korumpirani, ubice, najgori na svetu. Ali opet ste potcenili građane Srbije i ne možete ih prevariti. Poruka svima koji nisu podlegli različitim percepcijama - vidimo se danas u Areni!"

"1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA", napisala je Ana Brnabić."

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