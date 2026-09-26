ZABELELO KAO USRED ZIME: Sneg zavejao ove delove Crne Gore (VIDEO)

NA Žabljaku je juče pao prvi ovogodišnji sneg, a u nižim predelima zabeleženo je nekoliko centimetara belog pokrivača.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/ Durmitorske Gorske Oči

Za stanovnike Durmitora Na Žabljakuje juče ujutru najpre padala kiša, a onda se vreme naglo promenilo.

Durmitor su prekrili oblaci, a počele su da padaju bele pahulje. U nižim predelima palo je nekoliko centimetara snega, dok ga je na obroncima Durmitora, prema svemu sudeći, bilo znatno više.to nije ništa neuobičajeno, već samo podsećanje na ono što ih očekuje tokom narednih zimskih meseci.

Tokom popodnevnih sati padala je kiša, povremeno. Najviša dnevna temperatura bila je oko dva stepena Celzijusa.

Komunalne službe nisu morale da intervenišu na čišćenju puteva, jer se sneg nije zadržavao na kolovozu. Ipak, vozačima se preporučuje dodatni oprez zbog mokrih puteva i smanjene vidljivosti.

Meteorolozi za danas, 26. septembar, na severu Crne Gore prognoziraju promenljivo do pretežno oblačno vreme, uz povremene uslove za mestimično slabe padavine.

Duvaće umereni do pojačani vetar u pravcu severa, dok će se temperatura vazduha kretati od četiri do 11 stepeni Celzijusa, piše Dan.

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