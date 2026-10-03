"Bomba" u Istanbulu: Efes doveo bivšeg igrača Partizana kao zamenu za povređenog Majka DŽejmsa
Veliko pojačanje za tim iz Istanbula.
Efes je doživeo veliki udarac kada se Majk Džejms povredio na meču sa Zvezdom. Amerikanac je zbog povrede ahilove tetive završio ovu sezonu, pa su glavni ljudi ovog kluba odmah reagovali.
Angažovali su bivšeg košarkaša Partizana i dugogodišnjeg NBA igrača, Kameruna Pejna.
Pejn je prošle sezone nosio dres Partizana, a sada se vraća u Evroligu.
Anadolu Efes je potvrdio da je sa 32-godišnjim Amerikancem potpisao ugovor do kraja naredne sezone.
Tokom NBA karijere nastupao je i za Čikago Bulse, Klivlend Kavalirse, Finiks Sanse, Milvoki Bakse, Filadelfija Seventisikserse i Njujork Nikse.
Najveći uspeh u NBA ligi ostvario je sa Finiksom, sa kojim je 2021. godine stigao do velikog finala protiv Milvoki Baksa.
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