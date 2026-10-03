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RASPAD SISTEMA: Mortus pijan mladić (20) ukrao tramvaj iz depoa u Kijevu i vozio se gradom - Evo kako se "opravdao"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

03. 10. 2026. u 10:50

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PIJANI radnik depoa u Kijevu ukrao je tramvaj iz velike ljubavi prema ovom vidu prevoza i krenuo da se vozi gradom, saopštila je kijevska policija.

РАСПАД СИСТЕМА: Мортус пијан младић (20) украо трамвај из депоа у Кијеву и возио се градом - Ево како се оправдао

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

 - U Kijevu je pijani radnik ukrao tramvaj i krenuo njime na liniju - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu kijevske policije.

Prema navodima policije, 20-godišnji zaposleni u depou iskoristio je trenutak kada je tramvaj ostao bez nadzora i krenuo njime prema stanici metroa „Borispoljska“.

Mladić je svoj postupak objasnio ljubavlju prema tramvajima. U krvi mu je utvrđeno 1,41 promila alkohola.

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