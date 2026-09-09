Srpski zet koban po Vikinge! Štutgart slomio rogove Norvežanima

FUDBALERI Štutgarta u 1. kolu Lige šampiona dočekali su Viking. Bosanac i Hrvat bili su centralne figure u meču koji su Nemci dobili rezultatom 3:1 (3:1). Priliku da sudi ovaj meč imao je srpski sudija Nenad Minaković.

FOTO: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Vrhunski meč odigrali su večerašnji rivali, a posebno je na terenu blistao reprezentativac Bosne i Hercegovine, srpski zet, Ermedin Demirović.

Upravo je on u 20. minutu pokazao napadački njih kada je volejem savladao golmana Rivala.

Rodom Hrvat, a državljanin Norveške Zlatko Tripić samo dva minuta kasnije poravnao je rezultat. Sjajno je kontrolisao loptu i poslao je u mrežu domaćina...

Uzbuđenjima tu nije bio kraj, već u 26. minutu ponovo je Demirović bio skoncentrisan. Odlično se snašao na dodavanje Deniza Undava za 2:1.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine još jednom je u 32. minutu postigao gol. Ponovo je proigrao Undav, a Demirović sjajno reagovao za konačnih 3:1.

Gledao se Var, ali je potom Minaković pokazao loptu na centar. Mogao je Tripić do svog drugog gola večeras, ali je u izglednoj prilici bio blokiran.

Mirno je bilo do kraja duela, a Štutgart je zasluženo upisao bitnu pobedu.

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