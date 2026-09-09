Fudbal

Srpski zet koban po Vikinge! Štutgart slomio rogove Norvežanima

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 09. 2026. u 20:42

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FUDBALERI Štutgarta u 1. kolu Lige šampiona dočekali su Viking. Bosanac i Hrvat bili su centralne figure u meču koji su Nemci dobili rezultatom 3:1 (3:1). Priliku da sudi ovaj meč imao je srpski sudija Nenad Minaković.

Српски зет кобан по Викинге! Штутгарт сломио рогове Норвежанима

FOTO: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Vrhunski meč odigrali su večerašnji rivali, a posebno je na terenu blistao reprezentativac Bosne i Hercegovine, srpski zet, Ermedin Demirović. 

Upravo je on u 20. minutu pokazao napadački njih kada je volejem savladao golmana Rivala. 

Rodom Hrvat, a državljanin Norveške Zlatko Tripić samo dva minuta kasnije poravnao je rezultat. Sjajno je kontrolisao loptu i poslao je u mrežu domaćina... 

Uzbuđenjima tu nije bio kraj, već u 26. minutu ponovo je Demirović bio skoncentrisan. Odlično se snašao na dodavanje Deniza Undava za 2:1. 

Reprezentativac Bosne i Hercegovine još jednom je u 32. minutu postigao gol. Ponovo je proigrao Undav, a Demirović sjajno reagovao za konačnih 3:1. 

Gledao se Var, ali je potom Minaković pokazao loptu na centar. Mogao je Tripić do svog drugog gola večeras, ali je u izglednoj prilici bio blokiran. 

Mirno je bilo do kraja duela, a Štutgart je zasluženo upisao bitnu pobedu. 

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