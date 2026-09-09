Barselona je baš moćna: Katalonci razbili Fejenord i opet postigli pet golova (VIDEO)

BARSELONA nastavlja da blista od početka sezone. Posle savršenog učinka u La ligi, Katalonci su Ligu šampiona otvorili ubedljivom pobedom nad Fejenordom - 5:1.

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Nije se publika pošteno ni smestila na stadionu ili kraj malih ekrana, a već je bilo 1:0. Igrao se 3. minut kad je Rafinja postigao fantastičan pogodak.

Domaćin je prednost duplirao u 22. minutu. Još jednu majstorija viđena je na "Kamp Nou". Ovoga puta u glavoj ulozi se našao Karim Adejemi. Tukao je iz velike daljine i smestio loptu u mrežu rivala.

Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije menjao. Izabranici Hansija Flika su nastavili da dominiraju i Rafinja je drugim golom na meču povećao na 3:0 u 57. minutu.

Nije tu stala Barselona. Kakva to utakmica bila, a da gol ne postinge Lamin Jamal. Igrao se 77. minut kad je jedan od najboljih fudbalera planete iz slobodnog udarca uspeo da matira Tjarka Ernsta.

Počasni pogodak je postigao i Fejenord. Sem Stejn je dobro ispratio centaršut Gonsala Boržesa i savladao Đoana Garsiju.

Ovaj meč pamtiće i najnovije pojačanje Katalonaca, Gabrijel Žesus. Brazilac je u igru ušao u 83. minutu, a samo dva kasnije odličnim udarcem glavom postigao prvenac u dresuo šampiona Španije.

Koliko je Barselona dominanta na startu sezone pokazuje podatak da joj je ovo bio peti meč od početka sezone i četvri u kom su postigli pet golova.

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