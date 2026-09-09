Tenis

"Pokušavaju da ubiju tenis": Italijan zagrmeo kao nikada do sada!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 09. 2026. u 21:15

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Dosta bure podigao je meč između Karlosa Alkaraza i Bena Šeltona na Ju-Es openu.

Покушавају да убију тенис: Италијан загрмео као никада до сада!

Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtfinale na poslednjem grend slemu sezone odigrali su Karlos Alkaraz i Ben Šelton. Susret je završen oko 3.30 izjutra, a to je izazvalo oštre kritike na račun organizatora turnira u Velikoj jabuci. 

Meč je privukao veliku pažnju ljubitelja tenisa, kako zbog imena aktera, tako i zbog kvaliteta igre, ali je termin njegovog završetka zasenio sportski deo priče.

- Odlučili su da ubiju tenis. Više od četiri sata meča koji se završava u 3.30 ujutru. A onda se žale na odsustva zbog povreda. Ovo je sramota, poručio je Paolo Bertoluči.

Njegova reakcija odnosi se na problem kasnih termina na Ju-Es Openu, koji već godinama izazivaju polemike među igračima, stručnjacima i navijačima.

Posebno se postavlja pitanje koliko ovakav raspored utiče na oporavak tenisera, imajući u vidu da igrači posle kasnih noćnih duela imaju znatno manje vremena za odmor i pripremu za naredni meč.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

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