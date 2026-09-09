ODLIČAN RAZGOVOR DVOJICE LIDERA Tramp: Putin želi dogovor o okončanju rata u Ukrajini
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je večeras da je početkom ove nedelje imao "odličan" razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini.
-On želi da postigne dogovor, a ako i (predsednik Ukrajine Volodimir) Zelenski želi da postigne dogovor, to bi bilo veoma dobro, rekao je Tramp novinarima pre nego što se ukrcao u avion "Er Fors uan" kojim je otputovao u Dalas na nacionalnu konvenciju Republikanske stranke, prenosi Rojters.
Tramp je juče telefonom razgovarao sa Putinom, ubrzo nakon što su se američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner vratili iz diplomatske posete Moskvi i Kijevu.
Njih dvojica, koji predvode većinu ključnih američkih pregovora o miru, razgovarali su o mogućim predlozima za okončanje rata.
Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif sastao se prošlog meseca sa ruskim obaveštajnim zvaničnicima u Moskvi, između ostalog kako bi ih podstakao da okončaju rat.
-Zastoj izazivaju dvojica ljudi koji se međusobno mrze, rekao je Tramp novinarima, misleći na Putina i Zelenskog, i dodajući da misli da je to problem, više od svega drugog.
Tanjug
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