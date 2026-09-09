Dembele odigrao poluvreme iz snova: Francuz zablistao na "Parku Prinčeva" (VIDEO)
OČEKIVALA se reakcija PSŽ-a posle lošeg starta sezone i ona se desila u prvom kolu Lige šampiona protiv Slovana iz Bratislave. Gde je domaćin slavio rezultatom 6:1.
"Sveci" su odigrali sjajno prvo poluvreme posle kojeg su imali prednost od 3:0 uz dominaciju Usmana Dembelea.
Francuski reprezentativac je postigao dva gola i asistirao je Feranu Toresu. Savršenih prvih 45 minuta za bivšeg igrača Barselone.
Dembele je prvi gol dao u 17. minutu. Natrčao je na lotpu koja se odbila od stativa i volej udarcem zatresao mrežu rivala.
Drugi put se u strelce upisao u 23. minutu. Opet je bio u pravo vreme na pravom mestu i glavom loptu poslao u gol.
Samo osam minuta kasnije španski reprezentativac je pogodio za 3:0. Ispratio je dobro centaršut Dembelea i tako postigao treći gol u dresu kluba iz glavnog grada Francuske.
Do kraja su se Tores upisao još dva puta, jednom sa bele tačke, a na kraju meča i Ruiz za konačnih 6:1.
Podsetimo, PSŽ u Ligi šampiona igra još protiv Mančester sitija, Barselone, Viljareala, Rome, Aston Vile, Koma i Galatasaraja.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Hrvati prozvali Partizan: Veličaju Mladića, a nekad su nas voleli! Oni su "treći hrvatski klub“, a Tuđman...
09. 09. 2026. u 14:20 >> 14:22
Zvezda promovisala gostujući dres, "delije" s nestrpljenjem iščekuju treću garnituru
09. 09. 2026. u 14:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!
Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!
09. 09. 2026. u 10:29 >> 13:14
Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
09. 09. 2026. u 13:20
Komentari (0)