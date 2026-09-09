Fudbal

Dembele odigrao poluvreme iz snova: Francuz zablistao na "Parku Prinčeva" (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 09. 2026. u 21:52

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OČEKIVALA se reakcija PSŽ-a posle lošeg starta sezone i ona se desila u prvom kolu Lige šampiona protiv Slovana iz Bratislave. Gde je domaćin slavio rezultatom 6:1.

Дембеле одиграо полувреме из снова: Француз заблистао на Парку Принчева (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

"Sveci" su odigrali sjajno prvo poluvreme posle kojeg su imali prednost od 3:0 uz dominaciju Usmana Dembelea.

Francuski reprezentativac je postigao dva gola i asistirao je Feranu Toresu. Savršenih prvih 45 minuta za bivšeg igrača Barselone.

Dembele je prvi gol dao u 17. minutu. Natrčao je na lotpu koja se odbila od stativa i volej udarcem zatresao mrežu rivala.

Drugi put se u strelce upisao u 23. minutu. Opet je bio u pravo vreme na pravom mestu i glavom loptu poslao u gol.

Samo osam minuta kasnije španski reprezentativac je pogodio za 3:0. Ispratio je dobro centaršut Dembelea i tako postigao treći gol u dresu kluba iz glavnog grada Francuske.

Do kraja su se Tores upisao još dva puta, jednom sa bele tačke, a na kraju meča i Ruiz za konačnih 6:1. 

Podsetimo, PSŽ u Ligi šampiona igra još protiv Mančester sitija, Barselone, Viljareala, Rome, Aston Vile, Koma i Galatasaraja.

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