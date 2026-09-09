Dembele odigrao poluvreme iz snova: Francuz zablistao na "Parku Prinčeva" (VIDEO)

OČEKIVALA se reakcija PSŽ-a posle lošeg starta sezone i ona se desila u prvom kolu Lige šampiona protiv Slovana iz Bratislave. Gde je domaćin slavio rezultatom 6:1.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

"Sveci" su odigrali sjajno prvo poluvreme posle kojeg su imali prednost od 3:0 uz dominaciju Usmana Dembelea.

Francuski reprezentativac je postigao dva gola i asistirao je Feranu Toresu. Savršenih prvih 45 minuta za bivšeg igrača Barselone.

Dembele je prvi gol dao u 17. minutu. Natrčao je na lotpu koja se odbila od stativa i volej udarcem zatresao mrežu rivala.

🚨 Ousmane Dembele has opened scoring !



🇪🇺 PSG 1-0 Slovan Liberecpic.twitter.com/gF1x7cBc29 — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2026

Drugi put se u strelce upisao u 23. minutu. Opet je bio u pravo vreme na pravom mestu i glavom loptu poslao u gol.

🚨🇪🇺 | GOAL: OUSMANE DEMBELE WITH A BRACE!



PSG 2-0 Slovan Bratislava. pic.twitter.com/7TBjZStXTD — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 9, 2026

Samo osam minuta kasnije španski reprezentativac je pogodio za 3:0. Ispratio je dobro centaršut Dembelea i tako postigao treći gol u dresu kluba iz glavnog grada Francuske.

Do kraja su se Tores upisao još dva puta, jednom sa bele tačke, a na kraju meča i Ruiz za konačnih 6:1.

🚨🇪🇺 | GOAL: FERRAN TORRES MAKES IT THREE FOR PARIS SAINT-GERMAIN!



ASSIST BY OUSMANE DEMBELE!



PSG 3-0 Slovan Bratislava. pic.twitter.com/eSmFQ74p4h — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 9, 2026

Podsetimo, PSŽ u Ligi šampiona igra još protiv Mančester sitija, Barselone, Viljareala, Rome, Aston Vile, Koma i Galatasaraja.

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