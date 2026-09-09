Dva poraza ga koštala posla: Stefan Lihštajner nije više trener Bazela

ŠVAJCARSKI stručnjak Stefan Lihtštajner nije više trener fudbalera Bazela, saopštio je ove srede klub sa stadiona "Sent Jakob park".

FOTO: Urs Ottiger / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovaj 42-godišnji stručnjak je u januaru ove godine preuzeo Bazel, a na 27 utakmica zabeležio je 10 pobeda, tri remija i 14 poraza.

- Nakon sedam kola prvenstva i dva uzastopna poraza na domaćem terenu, sportsko rukovodstvo Bazela donelo je veoma tešku odluku. Budući da je izostao očekivani napredak i poboljšanje u svakodnevnom vođenju i razvoju ekipe tokom proteklih nedelja i meseci, klub je bio prinuđen da sa trenerom Štefanom Lihtštajnerom odmah raskine saradnju. Pomoćni trener Luiđi Noćentini privremeno će preuzeti vođenje prvog tima dok ne bude imenovan novi trener - navodi se na sajtu kluba.

Švajcarski trener je tokom karijere radio u mlađim kategorijama Bazela, kao i u niželigašu Vecvil-Bonštetenu.

Bazel se nalazi na petom mestu na tabeli švajcarskog prvenstva sa 10 bodova posle sedam kola.

Za švajcarski klub igra mladi srpski fudbaler Andrej Bačanin.

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