Podatak za divljenje: Čuveni španski fudbaler ispisao istoriju Lige šampiona

BETIS je takmičenje u Ligi šampiona otvorio pobedom protiv Lila u Francuskoj sa 3:2. Ovaj meč posebno će pamtiti vezista španskog tima Isko.

FOTO: Jan Borys / imago sportfotodienst / Profimedia

On je bio asistent kod drugog gola koji je postigao Mark Bartra, a iskusni Španac ispisao je istoriju najelitnijeg fudbalskog evropskog nadmetanja.

Isko je postao prvi igrač koji je nastupio u Ligi šampiona sa pet različitih klubova iz jedne zemlje.

U ovom takmičenju ja igrao za Valensiju, Malagu, Real Madrid, Sevilju i Betis. Zaista podatak za poštovanje.

Betis u drugom kolu Lige šampiona dočekuje Porto 14. oktobra od 21 sat.

15 lat ➡️ 5 klubów ➡️ jedna Liga Mistrzów.



Zaczynał w Valencii, rozkwitł w Máladze, święcił triumfy w Realu Madryt, próbował szczęścia w Sevilli a wczoraj, po latach zmagań z kontuzjami, Isco powrócił do Ligi Mistrzów w barwach Betisu 💚#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/JbI78N0Z8u — Superscore Polska (@superscorepl) September 9, 2026

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