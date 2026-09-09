Podatak za divljenje: Čuveni španski fudbaler ispisao istoriju Lige šampiona
BETIS je takmičenje u Ligi šampiona otvorio pobedom protiv Lila u Francuskoj sa 3:2. Ovaj meč posebno će pamtiti vezista španskog tima Isko.
On je bio asistent kod drugog gola koji je postigao Mark Bartra, a iskusni Španac ispisao je istoriju najelitnijeg fudbalskog evropskog nadmetanja.
Isko je postao prvi igrač koji je nastupio u Ligi šampiona sa pet različitih klubova iz jedne zemlje.
U ovom takmičenju ja igrao za Valensiju, Malagu, Real Madrid, Sevilju i Betis. Zaista podatak za poštovanje.
Betis u drugom kolu Lige šampiona dočekuje Porto 14. oktobra od 21 sat.
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