BRNABIĆ: Masovna podrška blokaderima - njih deset

ČLANICA predsedništva SNS Ana Brnabić, osvrnula se na "masovnu" podršku koju su blokaderi dobili od građana Beograda.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

Narod je masovno, spontano, izašao večeras na ulice da pozdravi blokadere. Ima ih 10. Najava pobede. I - kome nije jasno zašto je Bodiroga prvi na listi? U pravu je Aleksandar Vučić... ovo je neki eksperiment.

Narod je masovno, spontano, izašao večeras na ulice da pozdravi blokadere. Ima ih 10. Najava pobede. I - kome nije jasno zašto je Bodiroga prvi na listi? U pravu je @avucic... ovo je neki eksperiment. https://t.co/q4oOvTsq5p — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 9, 2026