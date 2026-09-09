BRNABIĆ: Masovna podrška blokaderima - njih deset
ČLANICA predsedništva SNS Ana Brnabić, osvrnula se na "masovnu" podršku koju su blokaderi dobili od građana Beograda.
Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:
Narod je masovno, spontano, izašao večeras na ulice da pozdravi blokadere. Ima ih 10. Najava pobede. I - kome nije jasno zašto je Bodiroga prvi na listi? U pravu je Aleksandar Vučić... ovo je neki eksperiment.
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