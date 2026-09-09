PANIKA U RUSIJI, POGOĐENI OBJEKTI U SIBIRU! Ukrajina izvela NAJDUBLJI UDAR od početka rata — Gore postrojenja hiljadama kilometara od fronta!

UKRAJINSKE specijalne snage saopštile su danas da su izvele "najdublji napad od početka rata" na teritoriji Rusije, gađajući dva velika postrojenja za preradu tečnih ugljovodonika iz prirodnog gasa u Jamalo-Neneckom autonomnom okrugu, na oko 3.000 kilometara od ukrajinske teritorije.

Foto: AI/Gemini

Prema navodima ukrajinskih specijalnih snaga, na meti su bila postrojenja Novourengoj i Purovski, koja se nalaze u jednom od ključnih ruskih regiona za proizvodnju nafte i gasa.

-Oba postrojenja nalaze se u Jamalo-Neneckom autonomnom okrugu Rusije, jednom od ključnih regiona zemlje za proizvodnju nafte i gasa. Dronovi specijalnih snaga prešli su više od 3.000 kilometara kako bi stigli do ciljeva. Do danas se ovo područje smatralo bezbednim, navodi se u saopštenju, preneo je Ukrinform.

Ukrajina je tokom rata u više navrata napadala ruske rafinerije nafte u pokušaju da ograniči sposobnost Moskve da snabdeva svoje ratne napore gorivom.

Tokom leta ukrajinske snage su izvele niz napada velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, što je, prema njihovim tvrdnjama, doprinelo nestašicama goriva u pojedinim delovima Rusije.

Tanjug

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