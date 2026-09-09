UNIŠTAVAO DINAR DOK JE BIO NA ČELU NBS: Sada je kandidat za predsednika vlade studentsko-blokaderske liste
KANDIDAT za predsednika vlade studentsko-blokaderske liste svojevremeno je dok je dinar tonuo govorio nije to ništa.
Neradnik i neznalica… uništavao dinar radeći za lobije, a pravdao se “stanjem u svetu”. Pa danas je pola sveta u ratu, a dinar stabilan kao stena!
Iako dinar prema evru konstantno pada već mesecima, Šoškić kaže da domaća valuta nije u kolapsu ali da se mora braniti intervencijama.
Mi verujemo da je u pitanju jedna nervoza, rekao bih očekivanje investicione javnosti i da se možće desiti nešto nepredviđeno u narednom periodu popitanju reformskog puta, dinamike reformi... Ne smemo zaboraviti ni ukupnu neizvesnost u evrozoni, ishod francuskih i grčkih izbora, sve je to nešto što razvija neizvesnost na strani investicione jhavnosti.
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