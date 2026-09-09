Politika

FAKULTET NIJE UPISIVAO: Vesna Dedić je ovako predstavila Bodirogu u Balkanskoj ulici (VIDEO)

Novosti online

09. 09. 2026. u 21:50

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PROSTO je sramota šta blokaderi rade narodu.

ФАКУЛТЕТ НИЈЕ УПИСИВАО: Весна Дедић је овако представила Бодирогу у Балканској улици (ВИДЕО)

Foto: Printskrin RTS

Na čelu "studentske liste" postavili su bivšeg košarkaša Dejana Bodirogu koji nikada nije ni upisao fakultet.

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