FAKULTET NIJE UPISIVAO: Vesna Dedić je ovako predstavila Bodirogu u Balkanskoj ulici (VIDEO)
PROSTO je sramota šta blokaderi rade narodu.
Na čelu "studentske liste" postavili su bivšeg košarkaša Dejana Bodirogu koji nikada nije ni upisao fakultet.
Preporučujemo
MACUT: Očekujem fer kampanju za izbore i da budu održani u demokratskoj atmosferi
09. 09. 2026. u 20:16
"AKO JE BODIROGA KADAR, ONDA NEĆEMO NA IZBORE“: Novi rat među blokaderima
09. 09. 2026. u 20:07
VUČIĆ U PARIZU: Predsednik Srbije obratiće se javnosti iz Francuske
09. 09. 2026. u 19:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)