SRBIJA IDE NA IZBORE, PREDSEDNIČKO PENKALO REKLO SVOJE: Tražili ste, gledajte
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je povukao potez kojim je i zvanično otvorena velika politička utakmica: potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
Jedan potpis bio je dovoljan da se politička scena Srbije preko noći preseli tamo gde se na kraju jedino i meri podrška – pred građane i glasačke kutije.
TRAŽILI STE IZBORE – DOBILI STE IH!
Mesecima su blokaderi i predstavnici opozicije zahtevali izbore, tvrdili da vlast nema podršku i insistirali da građani ponovo dobiju priliku da kažu kome veruju.
Sada je stigao odgovor.
Izbori su raspisani.
Predsedničko penkalo stavilo je tačku na sva nagađanja i otvorilo možda najžešću političku bitku poslednjih godina.
Od ovog trenutka više nema pitanja hoće li biti izbora. Postoji samo jedno:
Kome će Srbija 25. oktobra dati poverenje?
Političke parole sada moraju da budu zamenjene glasovima.
Oni koji su mesecima zahtevali izlazak na birališta dobili su upravo ono što su tražili – priliku da svoju tvrdnju da predstavljaju većinsku volju građana potvrde na izborima.
Sa druge strane, vlast ulazi u kampanju sa Aleksandrom Vučićem kao centralnom političkom figurom svoje liste i kandidatom za budućeg premijera.
Time izbori 25. oktobra dobijaju težinu mnogo veću od običnog odmeravanja stranačkih procenata.
Biće to direktan sud građana Srbije.
Meseci haosa, sukoba plaćenika sa policijom i sopstvenom državom, blokada, protesta, zahteva i konstantnih optužbi stali su danas u jedan potpis.
Vučić je raspisao izbore. Blokaderi i opozicija su ih tražili. Dobili su ih.
Sada više neće odlučivati buka sa ulice, politička saopštenja ni istraživanja javnog mnjenja.
25. oktobra odlučivaće građani Srbije.
A tada će se videti ko je sve vreme imao narod iza sebe, a ko je samo tvrdio da ga ima.
Preporučujemo
BLOKADERI U OČAJU: Vučić dobija ove izbore
08. 09. 2026. u 09:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)