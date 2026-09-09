SRBIJA IDE NA IZBORE, PREDSEDNIČKO PENKALO REKLO SVOJE: Tražili ste, gledajte

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je povukao potez kojim je i zvanično otvorena velika politička utakmica: potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.

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Jedan potpis bio je dovoljan da se politička scena Srbije preko noći preseli tamo gde se na kraju jedino i meri podrška – pred građane i glasačke kutije.

TRAŽILI STE IZBORE – DOBILI STE IH!

Mesecima su blokaderi i predstavnici opozicije zahtevali izbore, tvrdili da vlast nema podršku i insistirali da građani ponovo dobiju priliku da kažu kome veruju.

Sada je stigao odgovor.

Izbori su raspisani.

Predsedničko penkalo stavilo je tačku na sva nagađanja i otvorilo možda najžešću političku bitku poslednjih godina.

Od ovog trenutka više nema pitanja hoće li biti izbora. Postoji samo jedno:

Kome će Srbija 25. oktobra dati poverenje?

Političke parole sada moraju da budu zamenjene glasovima.

Oni koji su mesecima zahtevali izlazak na birališta dobili su upravo ono što su tražili – priliku da svoju tvrdnju da predstavljaju većinsku volju građana potvrde na izborima.

Sa druge strane, vlast ulazi u kampanju sa Aleksandrom Vučićem kao centralnom političkom figurom svoje liste i kandidatom za budućeg premijera.

Time izbori 25. oktobra dobijaju težinu mnogo veću od običnog odmeravanja stranačkih procenata.

Biće to direktan sud građana Srbije.

Meseci haosa, sukoba plaćenika sa policijom i sopstvenom državom, blokada, protesta, zahteva i konstantnih optužbi stali su danas u jedan potpis.

Vučić je raspisao izbore. Blokaderi i opozicija su ih tražili. Dobili su ih.

Sada više neće odlučivati buka sa ulice, politička saopštenja ni istraživanja javnog mnjenja.

25. oktobra odlučivaće građani Srbije.

A tada će se videti ko je sve vreme imao narod iza sebe, a ko je samo tvrdio da ga ima.