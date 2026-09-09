OVOM SU STUDENTI-BLOKADERI TAPŠALI U STRAZBURU: Za njega je Mladić zločinac
SAHRANA Ratka Mladića u Beogradu i dalje uznemiruje duhove hrvatskih političara, a blokaderi su u Strazburu svojevremeno upravo takvima tapšali.
Tako je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks, Stjepan Nikola Bartulica, jedan od onih koje su blokaderi u Strazburu podržali aplauzom napisao:
Ratni zločinac Ratko Mladić na pogrebu u Beogradu ispraćen je uz državne i vojne počasti.
Odgovoran je za genocid, etničko čišćenje i brojne ratne zločine u Hrvatskoj i BiH, a u Srbiji ga i dalje slave kao heroja.
Genocid i zločini nemaju heroja, postoje samo žrtve i počinitelji.
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