OVOM SU STUDENTI-BLOKADERI TAPŠALI U STRAZBURU: Za njega je Mladić zločinac

SAHRANA Ratka Mladića u Beogradu i dalje uznemiruje duhove hrvatskih političara, a blokaderi su u Strazburu svojevremeno upravo takvima tapšali.

Foto: printskrin

Tako je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks, Stjepan Nikola Bartulica, jedan od onih koje su blokaderi u Strazburu podržali aplauzom napisao:

Ratni zločinac Ratko Mladić na pogrebu u Beogradu ispraćen je uz državne i vojne počasti.

Odgovoran je za genocid, etničko čišćenje i brojne ratne zločine u Hrvatskoj i BiH, a u Srbiji ga i dalje slave kao heroja.

Genocid i zločini nemaju heroja, postoje samo žrtve i počinitelji.

Ratni zločinac Ratko Mladić na pogrebu u Beogradu ispraćen je uz državne i vojne počasti.

Odgovoran je za genocid, etničko čišćenje i brojne ratne zločine u Hrvatskoj i BiH, a u Srbiji ga i dalje slave kao heroja.



Genocid i zločini nemaju heroja, postoje samo žrtve i… https://t.co/L3IPxEX82Y — Stephen Nikola Bartulica (@StjepoBartulica) September 9, 2026