Politika

OVOM SU STUDENTI-BLOKADERI TAPŠALI U STRAZBURU: Za njega je Mladić zločinac

В. Н.

09. 09. 2026. u 22:31

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SAHRANA Ratka Mladića u Beogradu i dalje uznemiruje duhove hrvatskih političara, a blokaderi su u Strazburu svojevremeno upravo takvima tapšali.

ОВОМ СУ СТУДЕНТИ-БЛОКАДЕРИ ТАПШАЛИ У СТРАЗБУРУ: За њега је Младић злочинац

Foto: printskrin

Tako je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks, Stjepan Nikola Bartulica, jedan od onih koje su blokaderi u Strazburu podržali aplauzom napisao:

Ratni zločinac Ratko Mladić na pogrebu u Beogradu ispraćen je uz državne i vojne počasti.

Odgovoran je za genocid, etničko čišćenje i brojne ratne zločine u Hrvatskoj i BiH, a u Srbiji ga i dalje slave kao heroja.

Genocid i zločini nemaju heroja, postoje samo žrtve i počinitelji.

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