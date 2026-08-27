NE POSTOJE MALI FILMSKI STVARAOCI: Dvostruki oskarovac Ašgar Farhadi - Postoje priče koje treba ispričati

Dvostruki oskarovac i jedan od najznačajnijih savremenih reditelja Ašgar Farhadi gost je 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festivala.

Foto: FFHN-MFF

Publika je videla njegov novi film „Paralelne priče“ a u okviru programa Montenegro Film Rendezvous održao je master klas. Podelili smo u razgovoru sa njim mišljenje o mladim autorima, problemima sa kojima se suočavaju male kinematografije, značaju niskobudžetnog filma...

Međunarodnu pažnju Ašgar Farhadi, dobitnik dva Oskara, privukao je filmom „O Eli“, za koji je na Berlinalu osvojio Srebrnog medveda za režiju. Film „Razvod“ doneo mu je Oskara i Cezara za najbolji strani film. Svo njegovo stvaralaštvo obeleženo je kompleksnim međuljudskim odnosima, moralnim dilemama i snažnim emocijama. Razgovor smo počeli mogućnošću da iz iskustva koje ima ponudi filmskim stvaraocima neki recept za uspeh.

- Upoznao sam neke mlade filmadžije na ovom festivalu. Nešto što sam otkrio o njima i što mi je zanimljivo jeste da se većina fokusira na pravljenje dokumentarnih filmova o pričama koje dolaze iz ovog regiona, o svojoj prošlosti, što je veoma važno. Vidim da žele da pronađu sopstveni filmski jezik kroz dokumentarne filmove...Mislim da je filmsko stvaralaštvo oblast koja može da prikaže veoma mnogo emocija.

Farhadi kaže da ne veruje da bilo gde u svetu postoje „male“ kinematografije i „mali“ filmski stvaraoci. Za njega su svi isti, a film zavisi od toga koje su teme koje autori biraju i kako pričaju svoje priče. S druge strane, priznaje da pronalaženje finansija za film nigde nije lako.

- Ali, to je deo našeg posla. Moramo da se trudimo da pronađemo rešenje. Najbolje rešenje koje mogu da predložim iz sopstvenog iskustva jeste da se snimaju niskobudžetni filmovi, da pokušate što više stvari da uradite sami, da manje angažujete veliku ekipu i tako smanjite troškove. Za prvih nekoliko filmova možda je bolje odabrati temu, priču koja to omogućava.

Farhadi naglašava da polaže mnogo nade u filmske stvaraoce iz celog regiona, a što se tiče prvog boravka u Crnoj Gori priznaje da se iskreno iznenadio lepotom grada i „dobrotom ovih ljudi“.

- Ovakva zemlja, sa ovakvom istorijom, mračnom istorijom, ima mnogo neispričanih priča. Zato je potencijal za filmske stvaraoce ovde veliki i mnogo je talentovanih ljudi. Upoznao sam ih i razgovarao sa njima.

Foto: FFHN-MFF

Na tvrđavi Forte mare publika je videla njegov novi film „Paralelne priče“ prikazan i na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Pre projekcije ovogodišnjem laureatu priznanja Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, ministarka kulture i medija Crne Gore Tamara Vujović i predsednik Herceg Novog Stevan Katić uručili su počasnu povelju FFHN-MFF za izuzetan autorski doprinos savremenoj kinematografiji i filmskoj umetnosti.

Farhadi je uz zahvalnost pred punim gledalištem priznao da ga je posebno obradovalo saznanje da ovdašnja publika poznaje njegov rad. Govoreći o priznanjima koja je tokom karijere osvojio, istakao je da mu, pored nagrada, posebno znače susreti sa ljudima i različitim kulturama.

- Ja verujem da ljudi u različitim državama i kulturama ipak liče jedni na druge. Političke razlike mogu pokušati da naprave određenu distancu među ljudima, ali upravo kultura i film mogu mnogo da doprinesu njihovom međusobnom razumevanju i zbližavanju – istakao je Farhadi.