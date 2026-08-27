Saša Ilić upitan da li ostaje na klupi Partizana, evo šta je odgovorio!
JEDNO od pitanja nakon meča za šefa struke Partizana bilo je da li ostaje na klupi "crno-belih".
- Nije vreme za to - kratak je bio Ilić koji nije želeo da govori o tome.
Ostaje žal za eliminacijom Partizana koji nije dobro počeo sezonu, ali je pokazao večeras da ima kvalitet da igra na visokom nivou.
Nosila je publika mlade fudbalere crno-belih koji su savladali Hetafe rezultatom 2:1, ali zbog poraza na prvom meču (1:3) ostali su bez plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.
Težak je period pred Partizanom, ponovo je ostao bez Evrope što je veliki finainsijski udarac za parni valjak, ali pitanje je imaju li bolje rešenje od Ilića u ovom trenutku i biće zanimljivo videti kako će se situacija odvijati.
Preporučujemo
Navijači Zvezde se oglasili zbog smrti Ratka Mladića (FOTO)
27. 08. 2026. u 17:17
Da li je jedan od najvećih talenata ovom izjavom poručio da neće igrati za Srbiju?
27. 08. 2026. u 16:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz
AEK večeras u Atini dočekuje Levski Sofiju u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Posle 0:0 u Bugarskoj, grčki šampion ima prednost domaćeg terena, ali i nezgodan zadatak protiv ekipe koja već 19 utakmica ne zna za poraz.
26. 08. 2026. u 06:54
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)