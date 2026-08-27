Fudbal

Saša Ilić upitan da li ostaje na klupi Partizana, evo šta je odgovorio!

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27. 08. 2026. u 23:32

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JEDNO od pitanja nakon meča za šefa struke Partizana bilo je da li ostaje na klupi "crno-belih".

Саша Илић упитан да ли остаје на клупи Партизана, ево шта је одговорио!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Nije vreme za to - kratak je bio Ilić koji nije želeo da govori o tome.

Ostaje žal za eliminacijom Partizana koji nije dobro počeo sezonu, ali je pokazao večeras da ima kvalitet da igra na visokom nivou.

Nosila je publika mlade fudbalere crno-belih koji su savladali Hetafe rezultatom 2:1, ali zbog poraza na prvom meču (1:3) ostali su bez plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.

Težak je period pred Partizanom, ponovo je ostao bez Evrope što je veliki finainsijski udarac za parni valjak, ali pitanje je imaju li bolje rešenje od Ilića u ovom trenutku i biće zanimljivo videti kako će se situacija odvijati.

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