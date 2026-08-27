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KAKAV MITING U CIRIHU! Oborena dva svestka rekorda (VIDEO)!

Танјуг

27. 08. 2026. u 23:50 >> 23:50

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STRAŠNO veče u Cirihu gde su na mitingu dijamantske lige oborena dva svestka rekorda, Alison dok Santons je to učinio na 400m prepone, a Masaj Rasel na 100m prepone i tako nam priredili legendarno veče.

КАКАВ МИТИНГ У ЦИРИХУ! Оборена два свестка рекорда (ВИДЕО)!

Pedro Vilela / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazilski atletičar Alison dos Santos pobedio je večeras u trci na 400 metara prepone na mitingu Dijamantske lige u Cirihu i postavio novi svetski rekord.

Dos Santos je pobedio rezultatom 45,80 sekundi. On je za 0,14 popravio prethodni svetski rekord koji je od 2021. godine držao Norvežanin Karsten Varholm.

Svetski rekord na mitingu u Cirihu postavila je i Amerikanca Masaj Rasel, u trci na 100 metara prepone.

Ona je pobedila rezultatom 12,09 sekundi i za 0,03 sekunde popravila prethodni svetski rekord koji je bio u vlasništvu Tobi Amusan iz Nigerije.

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